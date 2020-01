Frau Holle lässt städtische Skilifte im Stich – die St.Galler Betreiber sind aber nicht beunruhigt

Viele denken, in der Stadt St.Gallen sei in diesem Winter noch kein Schnee gefallen. Doch am 29. November 2019 verzeichnete die Messstation in der Notkersegg zwei Zentimeter Schnee. «Wir Meteorologen sprechen ab einem Zentimeter von Neuschnee», sagt Stephan Bader, Klimatologe bei Meteo Schweiz. Da die Notkersegg aber auf 776 Meter ü. M. und damit über hundert Meter höher als der Hauptbahnhof liegt, «waren vom Schnee im November in der Innenstadt nur ein paar Flocken zu sehen».

Bader nimmt statistische Daten zur Hand. Der späteste erste Schnee sei in St.Gallen am 1. Januar 1938 gefallen. «Seit Messbeginn 1938 gab es in St.Gallen keinen Winter ohne Neuschnee.» Im Durchschnitt der Normperiode (1981–2010) sei der erste Schnee in St.Gallen um den 9. November gefallen, sagt der Meteorologe. Den frühsten Schneefall gab es in St.Gallen im Jahr 2002. Damals schneite es bereits am 24. September. In die Geschichtsbücher eingegangen ist auch der 1. Juni 1962. Zum meteorologischen Sommerbeginn verzeichnete St. Gallen vier Zentimeter Neuschnee. Drei Jahre zuvor war der letzte Schnee der Wintersaison bereits am 21. Februar 1959 gefallen.

Wohl kein Schnee bis Ende Januar

Doch aussagekräftiger als der erste und der letzte Schneefall ist die Schneehöhe. Zu welchem Zeitpunkt des Winters lag erstmals eine geschlossene Schneedecke von fünf Zentimetern? Bader vertieft sich erneut in die Statistik. Heraus kommt: Im Jahr 1993 lag in der Stadt St. Gallen bereits am 22. Oktober eine fünf Zentimeter dicke Schneeschicht. Die bisher schneeärmste erste Winterhälfte war 1987/1988. Erst am 22. Januar 1988 lag damals so richtig Schnee in der Stadt. In jenem Winter fielen danach aber noch 196 Zentimeter Neuschnee. Für diesen Winter besteht also noch Hoffnung.

Wann der langersehnte Schnee fallen wird, kann Bader nicht sagen. Im Januar sind es die fast permanenten Hochdrucklagen, welche den Niederschlag und allfälligen Schneefall von der Schweiz fernhalten würden. «Das vorwiegend hochdruckbestimmte Wetter könnte nach bisherigen Unterlagen bis Ende Januar dominant bleiben.» Wenn also bis zum 22. Januar kein Schnee fällt, wird 2020 zur wohl schneeärmsten ersten Winterhälfte in der Geschichte der Stadt St.Gallen. (sab)