Kommentar Fraglich, ob der Fonds in der Praxis funktioniert Der von der SP angestrebte gemeinsame Fonds für Projekte der Gemeinden Rorschach, Rorschacherberg und Goldach birgt Risiken. Etwa, dass sich die Region spaltet, anstatt näher zusammenrückt. Martin Rechsteiner

Martin Rechsteiner (Bild: Michel Canonica)

Der Gedanke an einen gemeinsamen Geldtopf klingt gut: Die Gemeinden Rorschach, Rorschacherberg und Goldach sollen sich bei Projekten, die allen nützen, mit einem Fonds gegenseitig unterstützen. Die SP verspricht sich dadurch eine Förderung der Region. Passieren würde das Gegenteil.

Denn obwohl es gerecht wäre, Gemeinden für einen Nutzen, den sie aus einem Projekt ziehen, zur Kasse zu bitten, ist die Einrichtung eines solchen Fonds heikel. Die Idee steht im Widerspruch zur demokratischen Struktur, in der Bürger an Abstimmungen über die Finanzierung von Projekten befinden, und nicht die Fondsverwalter.

Der Vorschlag bedeutet auch wieder einen Schritt in die Richtung «Stadt am See» – der Fusionsabstimmung der drei Gemeinden, die das Volk damals klar abgelehnt hat. In der Praxis würde ein solcher Fonds die Region vermutlich eher spalten als vereinen: Spätestens, wenn es darum geht, zu entscheiden, welche Projekte regional wichtig und zu unterstützen sind, würden sich die Gemeinden wohl kaum je einig.