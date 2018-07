Fragen im St.Galler Stadtparlament: Was passiert an der Haggenstrasse 45? Die Haggenstrasse 45 gehört seit 2013 der Stadt. Ein Politiker will wissen, was damit geschieht. Bekannt wurde das Haus im Sommer 20216 durch eine spektakuläre kulturelle Zwischennutzung. Reto Voneschen

Wie weiter im Haus Haggenstrasse 45? Das will ein FDP-Stadtparlamentarier in einem Vorstoss wissen. (Bild: Ralph Ribi - 23. Oktober 2015)

Ein neu im Stadtparlament eingereichter Vorstoss bringt ein Thema aufs Tapet, das 2016 viel Wirbel auslöste. Welche Strategie verfolgt die Stadt mit dem Haus Haggenstrasse 45? Und wie erfolgreich ist sie damit? Dies will Stadtparlamentarier Oskar Seger (FDP) in seiner Einfachen Anfrage wissen – und knüpft damit dort an, wo ein verunglücktes Projekt der Stadt endete. Nämlich bei der Ankündigung der damaligen Baudirektorin Patrizia Adam im Jahr 2016, das Gebäude, das für die Unterbringung der Sozialen Dienste nicht taugte, zu marktüblichen Preisen zu vermieten.

Gekauft hatte die Stadt die Gewerbeliegenschaft Haggen­strasse 45 im Jahr 2013. Sie wollte die auf diverse Standorte verteilten Sozialen Dienste sowie die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) darin zentralisieren. Im Februar 2015 sprach das Parlament einen Projektierungskredit von 439000 Franken dafür. Bei den folgenden Arbeiten stellte sich heraus, dass das Haus erst nach umfassenden und teuren Umbauten für die anvisierte Nutzung tauglich wäre. Der Stadtrat brach daraufhin die Übung im März 2016 ab.

Zentralisierung zum zweiten Mal gescheitert

Abgesehen von den unnötig verursachten Kosten ist diese Geschichte insofern pikant, als dass die Stadt St.Gallen bereits 2012 für 7,9 Millionen Franken ein untaugliches Haus, die Wassergasse 23, von der Raiffeisen-Gruppe für die Sozialen Dienste erworben hatte. Diese Tatsache war so rasch klar geworden, dass die soziale Zentralisierungsübung hinter dem Bleicheli beendet wurde, bevor beim Parlament der Antrag für einen Projektierungskredit dafür deponiert worden war. Bis Ende 2015 wurde die Wassergasse 23 für Zwischennutzungen angeboten. Danach übernahm wiederum Raiffeisen die Büros per langfristigem Mietvertrag.

Nachdem klar war, dass Soziale Dienste und Kesb nicht nach Bruggen zügeln würden, ging es im Haus Haggenstrasse 45 ähnlich weiter wie seinerzeit an der Wassergasse. Im Juni 2016 wurde ein Grossteil des Gebäudes von über 90 Kunstschaffenden ins «Werkhaus 45» verwandelt. Sie schufen für die Räume und Nischen im Haus meist kurzlebige, an den Ort gebundene Werke. Dazu gab’s ein Kulturprogramm. Die Zwischennutzung löste auch eine allgemeine Debatte über Kulturräume in der Stadt aus.

Vermietung zu marktüblichen Konditionen

Danach vermietete die Stadt einen Teil der Büro- und Gewerbeflächen an der Haggenstrasse 45. Anfang 2017 war etwa die Hälfte des zur Verfügung stehenden Raums zu marktüblichen Konditionen belegt, wie es beim städtischen Liegenschaftenamt damals auf Mediennachfragen hiess.

Und genau hier setzen die aktuellen Fragen im Vorstoss des FDP-Stadtparlamentariers an: Oskar Seger will wissen, welche Strategie die Stadt mit der Liegenschaft verfolgt, wie viele Prozent der Nutzfläche vermietet sind und was für ein Ertrag bisher erwirtschaftet wurde. Weiter fragt er, ob eine Abgabe der Liegenschaft im Baurecht denkbar ist und ob es dafür schon Anfragen gab.