Fotografin zeigt in St.Gallen ihre Natur- und Detailaufnahmen

Im Projektraum «Viereinhalb» an der Lämmlisbrunnenstrasse 4 1/2 stellt Adriana Ortiz Cardozo bis am 30. November ihre fotografischen Kunstwerke aus. Die Vernissage findet am Donnerstag, 19 Uhr, statt.