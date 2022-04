Forschungsprojekt Das Abwasser weiss es bereits vorher: Wie die Kläranlage Altenrhein mithilft, Corona im Dreckwasser nachzuweisen Die ARA Altenrhein sammelt Abwasserproben. Sie hilft dabei mit, Daten für die Covid-Forschung zu sammeln.

Die ARA Altenrhein nimmt an einer Forschung der ETH teil. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Unter dem Kapitel Projekte und Erneuerungen stand es im Geschäftsbericht des Abwasserverbands Altenrhein Ende März. «Seit dem 1. Februar 2021 ist der AVA nebst fünf weiteren Kläranlagen Teil einer schweizweiten Messkampagne. Es geht um die Abwasser-basierte Verfolgung der Dynamik der laufenden Pandemie.» Diese Nachricht lässt aufhorchen. Was steckt dahinter?

Sauberes Wasser als Hauptprodukt

Der AVA, ist ein Zweckverband von 17 Gemeinden im Kanton St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden. Hauptaufgabe sind Siedlungsentwässerung ab Gemeindekanalisation, die Schmutzwasserbehandlung und die Schlammbehandlung. Die Abwasser-Reinigungs-Anlage liegt in Altenrhein direkt am Alten Rhein etwa einen Kilometer vor der Mündung in den Bodensee. Geschäftsführer Christoph Egli bittet beim Termin vor Ort in den Sitzungsraum. «Unser Produkt ist sauberes Wasser», erklärt er.

Im Gespräch wird aber schnell klar, dass es daneben viele weitere Betätigungs- und Forschungsfelder gibt. Unter anderem die Teilnahme an der Messkampagne, bei der Covid im Abwasser nachgewiesen werden soll. Ziel der Forschung ist es, die Dynamik der Coronapandemie zu verfolgen. Proben aus dem Abwasser können helfen, neue Wellen bereits im Vorfeld zu erkennen. Zu Beginn des Projekts wurden Daten in den Kläranlagen in Lausanne und Zürich gesammelt. Später kamen Laupen, Chur, Lugano und Altenrhein dazu. Diese Standorte reinigen zusammen das Wasser für eine Million Menschen. Um die Resultate noch weiter zu verdichten, nehmen unterdessen auch noch weitere Kläranlagen teil.

Trends erkennen

Seit etwas mehr als einem Jahr nimmt der Zweckverband an dieser Studie teil. Diese soll helfen, Covid besser zu verstehen und allfällige Trends zu erkennen. Im Untergeschoss der Kläranlage steht eine unscheinbare Box. Darin wird das Abwasser aus dem ARA-Zulauf gesammelt. Die Proben werden täglich gezogen und zweimal in der Woche an das Wasserforschungsinstitut der ETH geschickt. Die Eawag sammelt die Proben aus Altenrhein und weiteren fünf Kläranlagen in der Schweiz. Im Abwasser sind Spuren von Corona bereits während der Inkubationszeit erkennbar, bevor Symptome auftreten und Infizierte sich testen lassen. Das kann helfen, Coronatrends frühzeitig zu erkennen.

Der AVA nimmt immer wieder an Forschungsprojekten teil. Somit war die Teilnahme an der Kampagne für Egli keine Frage.

«Wenn wir einen gesellschaftlichen Beitrag leisten können, ist dies Teil unseres Grundauftrages.»

Christoph Egli ist Geschäftsführer des Abwasserverbandes Altenrhein. Bild: PD

Weiter führt er aus: «Die Beteiligung an Projekten mit den erzielten Ergebnissen ist auch für den Verband häufig vorteilhaft. So hilft die Teilnahme am Projekt nicht nur dem Verständnis von Covid, sondern auch dem Zweckverband weiter.»

Abwasser kann vieles, aber (noch) nicht alles

Den ersten Nachweis von Covid im Abwasser fand man bereits am 28. Februar 2020 in einer Kläranlage im Tessin. Seit diesem Zeitpunkt wurden regelmässig Proben genommen. Etwa ein Jahr später startete der AVA beim Pilotprojekt. Die ausgewählten Kläranlagen liefern die Proben, die Testungen werden dann bei der Eawag vorgenommen. Die Extraktion der RNA aus den Proben und der Nachweis von Covid ist nicht ganz einfach. Das Testwasser muss stark aufbereitet werden, da die Virenlast viel tiefer ist als bei Labortests. Zudem kann die Messung von verschiedenen Stoffen gestört werden kann. Gewisse Resultate sind zudem mit Vorsicht zu geniessen.

Es gibt aber auch viele Vorteile. Die Untersuchungen sind nicht abhängig von der Testbereitschaft der Bevölkerung und es braucht nur sehr wenig Testungen, um das gleiche Resultat zu erhalten, wie mit sehr vielen Tests im Labor. «Der epidemiologische Nutzen der Abwasseranalytik hat sich in der Covid-Krise deutlich demonstriert», sagt Egli

Durchbruch in der Pandemiebekämpfung ?

Trotz der vielen Vorteile, können die Messungen nur ein Bestandteil zur Beurteilung der Pandemie sein. Es werden Verläufe nachverfolgt, und im besten Fall kann eine neue Welle frühzeitig erkannt werden. Egli glaubt aber, dass in Zukunft das Abwasser eine wichtige Rolle spielen kann, wenn es darum geht, Informationen zu Krankheiten zu sammeln.

Die Abgabe von Proben für die Covid-Forschung ist aber nur ein ganz kleiner Bestandteil der Aufgaben des AVA . «Die Rolle der Kläranlagen entwickelt sich weiter», erklärt Christoph Egli. Umwelt und Hygiene stünden zwar weiterhin im Fokus. Aber neue Anforderungen entstünden und Geschäftsfelder täten sich auf. So soll zukünftig der Nitrateintrag in die Gewässer reduziert werden. Der AVA produziert Strom, Fernwärme und neuerdings einen Recyclingdünger. Um zu zeigen, wie sauber das Wasser ist, welches in den Alten Rhein gelangt, werden in einer Aquakultur auf dem Gelände der ARA Fische gehalten. Davon werden im Jahr zwei Tonnen verkauft und der Unterhalt ist inzwischen kostendeckend.