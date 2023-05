Foodwaste «Aus dem Rest ein Fest»: Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule am Burggraben organisieren erstes Foodsave-Bankett in St.Gallen Die Kantonsschule am Burggraben will auf das Thema Foodwaste aufmerksam machen. Eine Abschlussklasse organisiert deshalb am 6. Mai in der Stadt St.Gallen ein Foodsave-Bankett, ganz nach dem Motto: «Die Welt befindet sich im Wandel und junge Erwachsene sind ein wichtiger Teil davon!» Jede und jeder ist willkommen.

Die Schülerinnen und Schüler der KSBG während ihrer Planung für das Foodsave-Bankett. Bild: Ralph Ribi

Es klingelt um 7 Uhr 40, und die Schülerinnen und Schüler aus dem Ergänzungsfach Nachhaltigkeit hören aufmerksam zu, als Martin Rotta, Geografielehrer an der Kantonsschule am Burggraben, mit dem Unterricht beginnt. Er leitet das Ergänzungsfach Nachhaltigkeit und hat mit seinen Schülerinnen und Schülern eine öffentliche Veranstaltung geplant, die auf das Problem Foodwaste aufmerksam machen soll. Es ist ein Bankett mitten auf dem Vadianplatz geplant. «Aus dem Rest ein Fest», so lautet die Überschrift des Projektes.

Ein Drittel aller Lebensmittel landen in der Schweiz im Müll. Auf die Stadt St.Gallen übertragen sind das pro Jahr insgesamt 25 000 Tonnen. Der Grossteil davon werfen Private weg. Bei einer durchschnittlichen Person entspricht das im Jahr rund 312,5 Kilogramm Foodwaste.

Handeln durch Wissen

«Als Bildungsinstitution haben wir die Möglichkeit, einen guten Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung zu leisten. Wir können Wissen weitergeben und Veranstaltungen wie diese organisieren», sagt Rotta. Er behandelte das Thema Foodwaste mit seiner Klasse. Daraus entstand im Unterricht die Idee für das Projekt.

Das selbst gestaltende Plakat mit Tipps gegen Foodwaste. Ralph Ribi

Es ist nicht das erste Mal, dass in der Schweiz ein solches Foodsave-Bankett stattfindet. Seit 2016 findet auf dem Berner Bahnhofplatz jährlich ein grosses öffentliches Bankett statt, um mit der Bevölkerung das Thema Lebensmittelverschwendung zu thematisieren. Nun will die Kantonsschule am Burggraben dies auch nach St.Gallen bringen. Das Bankett organisiert die Klasse mit Unterstützung von foodwaste.ch. Diese haben als Erste mit dem Bankett in Bern gestartet.

«Wir wollen die Leute in St.Gallen sensibilisieren»

Seit über einem halben Jahr arbeitet die Klasse des Ergänzungsfachs Nachhaltigkeit an der Planung des Banketts. In der Marktgasse will die Klasse mit zweitrangigem Gemüse, das aufgrund des Aussehens nicht verkauft werden kann, die Öffentlichkeit verpflegen. Die Schülerinnen und Schüler organisieren von verschiedenen Bauernhöfen in der Umgebung das Gemüse. Das Kochen geschieht mit Unterstützung von Patrick Vogt, dem Mensa-Chef der Kantonsschule. Zudem gestaltet die Klasse kunstvolle Plakate zum Thema.

Der Flyer für das Foodsave-Bankett der Ergänzungsfachklasse der KSBG. Bild: PD

Es wird einen Apéro geben, einen Hauptgang und anschliessend ein Dessert. Die Gäste können selbst entscheiden, wie viel sie für ein Menü bezahlen möchten. Falls es einen Gewinn gibt, wird dieser zweckgebunden gespendet. Übrig gebliebenes Essen wird in der Mensa der Kantonsschule am Burggraben verkauft.

Die Schülerinnen und Schüler haben selber Tischsets gestaltet, auf denen viele Fakten und Tipps stehen, wie man Foodwaste im eigenen Haushalt verhindern kann. Dieses darf dann mit nach Hause genommen werden. «Wenn man isst, wird man so gleichzeitig sensibilisiert», sagt Schülerin Andjelika Mirkovic. Noch wird gezeichnet, gebastelt und geschrieben.

Das Ziel ist nun, innerhalb und ausserhalb der Kantonsschule Menschen von Jung bis Alt anzuregen, am Bankett mit Buffet teilzunehmen und sich Gedanken zum Thema Foodwaste zu machen. Als prominente Unterstützende konnten die Schülerinnen und Schüler Nationalrätin Franziska Ryser und Stadtrat Peter Jans gewinnen, die beim Rüsten des vielen Gemüses mit anpacken werden.

Das Bankett findet am Samstag, 6. Mai, statt. Um 11 Uhr gibt es Apéro. Zudem wird eine Band der Kanti vor Ort auftreten. Um 12 Uhr startet das Festessen mit Buffet.