Foodblog Ostbröckli Moral auf dem Teller: So gehen Ostschweizer Spitzenköche mit dem Vegi-Trend um Begeistert von Kraut und Rüben: Schweizer Top-Köche stellen um auf Vegi. Auch Ostschweizer Spitzenköche sind offen dafür – mit gewissen Vorbehalten.

Drei Küchenchefs, die auch Vegetarierinnen glücklich machen: Agron Lleshi vom «Jägerhof», Sebastian Zier vom «Einstein Gourmet» und Simon Romer vom Schloss Wartegg. Bilder: Belinda Schmid, PD

Zwei Köche schnetzeln Pilze, Lauch und Rüebli für die Gemüsebouillon. «Die ist unser Morgenritual im ‹Jägerhof›», sagt der St.Galler Spitzenkoch Agron Lleshi. Die Bouillon dient als Basis für Risotto und Suppen. Die vegetarische Küche wird bei Lleshi gross geschrieben.

Starköche wie Daniel Humm gehen einen Schritt weiter und kochen nur noch vegan. Auch beim Zürcher Nenad Mlinarevic spielt das Gemüse die Hauptrolle. Was halten Ostschweizer Spitzenköche davon? «Ich finde das cool und mega kreativ. Aber mein Stil ist nicht vegan», sagt Agron Lleshi. «Nur weil sich manche Starköche dagegen entscheiden, verteufle ich jetzt nicht plötzlich Fleisch und Fisch.» Seit der Gault Millau sein «schwimmend in Butter gebratenes, perfekt gewelltes Wiener Schnitzel» lobte, ist die Nachfrage danach explodiert.

Der Fleischkonsum steht in der Kritik. Die Argumente sind hinlänglich bekannt: Die Ernährungsindustrie produziert Fleisch teils unter brutalen Bedingungen – viele Treibhausgase. Schweine und Rinder werden auf engstem Raum eingepfercht, Regenwälder abgeholzt, um Grasland zu gewinnen. Die vegane Zürcher Köchin Zineb Hattab forderte kürzlich in der «NZZ am Sonntag» ein Umdenken in der Gastronomie. «Im Kern hat sie schon recht», sagt Agron Lleshi.

«Wir sollten weniger Fleisch und Milchprodukte essen. Aber Butter, Rahm, ein schönes Stück Fleisch und Seafood sind halt schon was Feines.»

Lleshi tüftelt auch gern vegetarische Gerichte aus, wie Frischkäseschaum mit eingelegten Randen und Pumpernickelerde. Der 36-Jährige kocht mit Blumen und Kräutern aus seinem Garten im Quartier Hochwacht, wo er mit seiner Frau und den vier Kindern wohnt.

Für Agron Lleshi ist saisonales Gemüse selbstverständlich – er würde nie Tomaten und Erdbeeren im Winter kaufen. Bild: Belinda Schmid

Die Liebste wollte kein Gemüse essen

Was man gern isst, hat viel damit zu tun, wie man aufgewachsen ist. Simon Romer, seit April Küchenchef auf dem Bio-Schloss Wartegg in Rorschacherberg, ist als Sohn einer Vegetarierin in Kaltbrunn gross geworden. «Meine Mutter kochte wahnsinnig gut: Gratinierter Chicorée mit Morcheln, Linsensalat, Kichererbseneintopf, Wildreisplätzli», schwärmt der 37-Jährige.

Seine Frau hingegen sei mit dem Glaubenssatz aufgewachsen, dass ein Stück Fleisch auf den Teller gehört. Sie ist seine Jugendliebe. Als er sie mit 15 Jahren zum ersten Mal nach Hause einlud, servierte seine Mutter Spaghetti mit mediterranem Gemüse. Die junge Frau rümpfte die Nase. «Das esse ich nicht», sagte sie. Simon Romer war baff. «Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man so etwas Feines nicht essen will.» Inzwischen sei es ihm gelungen, seiner Frau ein paar Gemüsesorten schmackhaft zu machen. «Ich arbeite immer noch daran.»

Fantasielose Gemüseteller

In den meisten Restaurants steht Fleisch unverändert an der Tagesordnung. Für Vegis gibt’s oft bloss einen Gemüseteller. Dieser sei in der Regel eine Beleidigung für den Gaumen, findet Simon Romer. «Fantasieloser geht’s nicht. Das Gemüse wird im Steamer zusammengekocht, sodass alles gleich schmeckt.»

Romer hat sich seine Sporen in Gourmetküchen in Flims, Bern, Murten, Neuseeland und zuletzt im «Bad Horn» abverdient. Im Schloss Wartegg verarbeitet er, was der schlosseigene Demeter-Garten hergibt. Im Winter sind dies Schwarzwurzeln, Rüebli, Pastinaken. «Jede Jahreszeit hat ihren Reiz.» Dem verregneten Sommer trotzte er eine Marmelade aus grünen Tomaten ab.

Küchenchef frönt privat der Thai-Küche

Küchenchef Sebastian Zier bietet im «Einstein Gourmet» in St.Gallen ebenfalls seit Jahren vegetarische Menus an. Er stelle fest, dass in vielen Gourmet-Restaurants weniger Fleisch und Fisch auf dem Teller sei als früher. Zier ist im Schwarzwald aufgewachsen, wo Wurst und Fleisch in rauen Mengen konsumiert werden. Mittlerweile esse er viel weniger Fleisch. Er schätze die thailändische Küche mit viel Gemüse, liebe aber auch Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte. «Ein Tafelspitz mit Meerrettichsauce lässt mein Herz höher schlagen.»

Das Amuse-Bouche wird im «Einstein Gourmet» seit Jahren fast immer vegetarisch zubereitet – in Form einer Rose. Bild: PD

Nur vegane Gerichte zu kochen, kann sich Zier nicht vorstellen, «da sie mich in meiner Schaffenskraft zu arg einschränken». Die Nachfrage sei ohnehin gering: «Wir hatten in den letzten sieben Jahren drei Anfragen nach einem veganen Menu.» Trotzdem hat Zier den «Beyond Meat Burger» getestet, ein Fleischersatzprodukt auf Erbsenproteinbasis. Er steht auf der Karte im «Einstein Bistro».

Ein zweifelhaftes Vergnügen: Hummer, Thunfisch und Stopfente

Nicht nur das Auge, auch die Moral isst mit. Hummer, Kaviar oder Stopfente zu essen, ist in manchen Kreisen so verrufen wie das Tragen von Pelz – kommt aber in der gehobenen Gastronomie nach wie vor auf den Teller.

Zier kocht seit zehn Jahren keine Flusskrebse mehr. «In vielen Gourmet-Restaurants wird den Tieren bei lebendigem Leib der Darm gezogen und danach werden sie erst abgekocht.» Agron Lleshi vom «Jägerhof» verzichtet auf Hummer. Es sei «Tierquälerei», die noch lebenden Tiere ins kochende Wasser zu werfen. Auch den vom Aussterben bedrohten Thunfisch versuche er zu vermeiden.

Nur für Vitello Tonnato benutze er ihn noch. Sowohl Simon Romer als auch Agron Lleshi haben eine Schwäche für Stopfleber. «Aus moralischen Gründen müsste ich sie eigentlich von der Karte streichen», sagt Lleshi. Er liebe den Schokoriegel Snickers und habe aus Jux goldene Entenlebersnickers mit Nüssen, Schokolade und Portwein kreiert.

Er erzählt davon wie von einem Lausbubenstreich. Zu seinem Erstaunen würden viele Gäste diese «Snickers» lieben. Einmal im Jahr gönne er sich diese Extravaganz, sagt Lleshi. Er sei aber daran, Lieferanten für ungestopfte Entenleber zu suchen.

Balance von gutem Essen und Gewissen

Trotz seiner Liebe zu Fleischgerichten sagt Lleshi: «Ich könnte nie als Metzger arbeiten und Tiere töten.» Seine vormalige Chefin Vreni Giger bestellte in der Wildsaison ganze Hirsche und Rehe. Einmal wies sie Lleshi an, einem Reh den Kopf abzuschneiden. «Das ging für mich nicht.»

Zum Glück habe dies dann der Tellerwäscher aus dem Iran erledigt. Den Spitzenköchen ist die Balance von gutem Essen und gutem Gewissen wichtig, aber nicht um jeden Preis. «Ich möchte meine Gäste in keine Richtung drängen», sagt Zier. Er wolle auf alle Vorlieben eingehen. «Der Gast ist König», sagt auch Lleshi. Beide sind wenig angetan von der veganen Küche - im Gegensatz zu Simon Romer. «Vegan ist ein grosses Thema», glaubt Romer.

«Da haben wir noch Aufholbedarf. Man könnte mehr daraus machen.»

Auf die Anfrage, für die Ostbröckli-Fotografin mit einem veganen Spezialität zu posieren, trägt Romer ein ganzes Gelage auf: Quinoa mit Süsskartoffeln, Spinat und eingelegten Radieschen, Gemüsetatar, Auberginencurry.

Wenn Spitzenkoch Simon Romer vegan kocht, geht es nicht um eine Ideologie – sondern um ein Spiel mit Geschmack, Farbe und Konsistenz. Bild: Belinda Schmid

Das Rezept für das Auberginen-Curry stamme von seiner Abwäscherin aus Sri Lanka. Auch das Tatar ist eine Geschmacksbombe. Es besteht aus geschmorter Petersilienwurzel, Sellerie und Rüebli. Randen verleihen der Speise ihre rote Farbe. «Auch Szechuan-Pfeffer aus unserem Garten ist drin – der ist Hammer», sagt Simon Romer.

Bei diesen Aromen kommt nicht auf die Idee, dass Pflanzenessen etwas mit Askese zu tun haben könnte. Man schwelgt im Genuss. Die Hälfte der Teller, welche die Küche von Schloss Wartegg verlassen, sind fleischlos. Romer hätte nichts dagegen, ein vegetarisches Restaurant zu führen. «In Zürich, Basel oder Luzern könnte das funktionieren», sagt er. Aber hier? «Das Ostschweizer Publikum ist noch nicht reif dafür.»