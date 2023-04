FLÜCHTLINGE Morgens bei der Körperpflege helfen, nachmittags in den Sprachunterricht: 19-jährige Ukrainerin ist nun Praktikantin bei der Spitex St.Gallen In ihrer Heimat hat sie ein Jura-Studium begonnen, hier hilft sie der Spitex St.Gallen aus. Wie die 19-jährige Alona Kotsubenko die ersten Wochen als Pflegepraktikantin erlebt.

ALona Kotsubenko hilft dem 80-Jährigen aufzustehen. Bild: Michel Canonica

«Ziehen, ziehen!», ruft Doris Sonderegger. Alona Kotsubenko hat es geschafft. Die Ausbeulung für die Verse, am richtigen Ort, keine Falten, der Abschluss genug weit oben. Der Stützstrumpf sitzt perfekt an Ferdinand Müllers (in Wirklichkeit heisst er anders) Fuss. «Tipptopp», lobt der 80-Jährige. Alona Kotsubenko schmunzelt. Der erste Versuch, am anderen Fuss, war weniger geglückt. «Das braucht viel Kraft. Ausserdem ist Herr Müller kitzelig», sagt Sonderegger. Sie arbeitet seit 15 Jahren für die Spitex. Alona Kotsubenko seit einem Monat. Sie ist Praktikantin.

Vor einem Jahr ist die 19-Jährige aus der Ukraine geflüchtet. Aus Sumy, in der Stadt, in der die russische Invasion ins Nachbarland begann. «Mit dem Zug, mit vielen Zügen.» Während Doris Sonderegger mit Ferdinand Müller im Bad scherzt, erzählt Alona Kotsubenko im Gang ihre Geschichte, ernst, aber gefasst. «Die Schweiz ist ein schönes Land. Aber ich vermisse mein Land. Und meinen Vater, der in der Ukraine geblieben ist.»

«Ich muss Deutsch lernen, ich muss mich integrieren»

Sie wohnt nun in Wattwil, mit ihrer Grossmutter und ihrer Mutter, einer Polizistin. Diese absolviert ebenfalls den Pflegerhelferinnenkurs für Flüchtlinge aus der Ukraine, den die Spitex St.Gallen zum ersten Mal anbietet. «Eine gute Gelegenheit. Ich muss Deutsch lernen, ich muss mich integrieren», sagt Alona Kotsubenko.

Um fünf Uhr früh stehe sie auf. Morgens mehrere Einsätze für die Spitex, am Nachmittag besucht sie den Deutschkurs, online setzt sie ihr Jura-Studium fort, das sie in der Heimat begonnen hat. Intensiv sei das. «Vielleicht ist mein Leben gerade etwas schwierig, dafür werde ich es später leichter haben.» Sagt sie und lächelt zaghaft.

Alona Kotsubenko, seit einem Jahr in der Schweiz, seit einem Monat bei der Spitex St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Es ist düster an diesem Morgen in der Wohnung im Quartier Riethüsli. Kein Licht von draussen, nur Wolken. Kein Licht drinnen. Doris Sonderegger hat Ferdinand Müller soeben frisch gemacht. Den Kaffee, «am liebsten mag ich ihn lauwarm», hat er mit ins Bad genommen. «Wäre schade um ihn», sagt er.

Ein Gerät versorgt ihn mit Sauerstoff, ein Schlauch schlängelt sich durch die ganze Wohnung. Überall hängen Magnete und Karten von Feriendestinationen, Griechenland, Spanien und so. «Heute Morgen musste ich die Zufuhr raufschrauben», erzählt er den beiden Frauen von der Spitex.

Hemd zuknöpfen, Finken überstülpen, abwaschen

Alona Kotsubenko zieht ihm Wollsocken über, behutsam, fast schüchtern. Dann das Hemd. «Ich trage noch immer jeden Tag eines. Ich war früher im Aussendienst», sagt der Pensionär. Fehlt noch die Hose. «Und die Finken, sonst rutscht er beim Aufstehen weg», sagt Doris Sonderegger. Kotsubenko stülpt sie über.

Auch Abwaschen gehört zu Alona Kotsubenkos Aufgaben. Bild: Michel Canonica

Ferdinand Müller erhebt sich mit ihrer Hilfe vom Bett. Er schlürft in die Küche, setzt sich an den Tisch. Noch ein paar nette Worte, dann ist der Einsatz beendet. Bei anderen Kundinnen und Kunden räumen Sonderegger und Kotsubenko auch auf, reinigen die Wohnung oder bereiten das Mittagessen zu. Welche Arbeiten mag die Praktikantin aus der Ukraine am liebsten? Alle, sagt sie. «Ich bin froh, jeden Tag den Schweizer Dialekt zu hören. Ich mag betagte Menschen, ich helfe ihnen gerne.»

Anna Good, Leiterin der Kerndienste Pflege/Hauswirtschaft sowie stellvertretende Geschäftsführerin der Spitex St.Gallen Bild: Michel Canonica

Pflege, kann ich das? Nehmen mich die Menschen an? Solche Bedenken seien unterdessen verschwunden. Geblieben sei die Sprache als grösste Herausforderung, sagt Anna Good. Sie ist Leiterin der Kerndienste Pflege/Hauswirtschaft sowie stellvertretende Geschäftsführerin der Spitex St.Gallen und sitzt in einem Besprechungszimmer der Spitex Centrum an der Davidstrasse.

Irgendwann an die Fachhochschule?

Alona Kotsubenko habe in Deutsch schon grosse Fortschritte gemacht, sagt Good. «Man merkt, dass sie noch jung und sehr aufnahmefähig ist.» Mit zwei Praktikantinnen hat die Organisation im März das Projekt gestartet. «Um Flüchtlingen eine Perspektive zu bieten und dem Fachkräftemangel lösungsorientiert zu begegnen», wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Alona Kotsubenko und Doris Sonderegger helfen Ferdinand Müller ins Hemd. Er trägt jeden Tag eines. Bild: Michel Canonica

Eigentlich wären nicht nur zwei, sondern fünf Praktikantinnen vorgesehen gewesen. Die anderen hätten abgesagt, weil sie eine andere Anstellung gefunden hätten, sagt Good. In der Landwirtschaft, als Masseurin. Bei den Bewerbungsgesprächen hätten die gleichen Kriterien gegolten wie bei anderen Angestellten. «Es zählten Empathie, soziale Kompetenz, Motivation», sagt Good.

Alona Kotsubenko und ihre Mutter würden so schnell wie möglich finanziell unabhängig sein wollen, erzählt Good. Die 19-Jährige strebe eine weiterführende Ausbildung an. Zur SRK-Pflegehelferin, für die das Deutschzertifikat B 2 nötig ist. Und danach vielleicht zur Fachangestellten Gesundheit. «Sie spricht sogar von der Fachhochschule. Das wäre ein wahnsinniger Erfolg», sagt Good.

«Amtliche Hürden erschweren die Integration»

Der Verwaltungsrat der Spitex hat dem Projekt rasch zugestimmt, der grosse Aufwand kam erst danach. «Bis wir die Bewilligung hatten ...», sagt Good. Und spricht von zeitaufwendiger Administration, von Absprachen mit dem Amt für Migration, dem Amt für Arbeit. «Zusätzlicher Aufwand dafür, dass wir im Alltagsgeschäft ebenfalls zusätzlichen Aufwand haben», sagt sie. Und meint: Bis Februar 2024 stehen die beiden Ukrainerinnen nur begleitet im Einsatz für die Spitex. «Diese amtlichen Hürden erschweren die Integration. Vielleicht ist bei anderen auch der Wille da, aber die Ressourcen sind nicht gegeben.»

Good ist in der Ukraine und in Russland aufgewachsen, spricht beide Sprachen. «Das erleichtert vieles», sagt sie. Das Projekt sei spannend. «Aber man muss viel geben, viel erklären.» In den Räumen der Spitex sprechen sie und die Ukrainerinnen nur Hochdeutsch, so will es die Regel. Alle zwei Wochen treffen sie sich zum Standortgespräch. «Auch mal im Café, damit wir komplexe Angelegenheiten auf Ukrainisch besprechen können», sagt Good.

Seit die vier unabhängigen Spitex-Vereine fusioniert sind, musste die Spitex St.Gallen mehrere Kündigungswellen hinnehmen. Laden sich die Verantwortlichen vor diesem Hintergrund mit dem Integrationsprojekt nicht etwas viel auf? Anna Good schüttelt den Kopf. Das Projekt berühre sie. Und viele andere auch, darunter Kundinnen und Kunden. «Wir, die es so gut haben, geben den Menschen aus der Ukraine etwas zurück. Auf beide Seiten geschieht Positives.» Langjährige Mitarbeiterinnen würden dank der neuen Praktikantinnen etwa eine neue Kultur kennenlernen.

Nichtstun ist keine Option

Doris Sonderegger trägt gerade Ferdinand Müllers Kaffee aus dem Bad zurück zum Tisch. Alona Kotsubenko wischt die Oberfläche sauber. «Sie macht das super. Und ihre Mutter auch», sagt der Pensionär. Sonderegger ergänzt: «Alle mögen die beiden.»

Der Praktikumslohn wird Tochter und Mutter von der Sozialhilfe abgezogen, die sie hier erhalten. «Mit Nichtstun bekämen sie gleich viel Geld», sagt Good, Leiterin der Kerndienste. Keine Option für Alona Kotsubenko. Sie bindet sich die Haare zurück, die sich gelöst haben, und nimmt Ferdinand Müller an der Hand, stützt ihn unter dem Arm. Weiter geht es.