Natur Naturschauspiel an der Goldach: Ein Erdgletscher lässt die Rantelstrasse absinken Die Erdschichten im Goldacher Wald oberhalb des Vitaparcours entlang der Goldach sind in Bewegung. Die Schneeschmelze hat den Effekt noch verstärkt und die Waldstrasse auf rund 60 Meter Länge mit sich gerissen. Eine Hängebrücke soll künftig wenigstens den Wanderweg vor den Naturgewalten schützen.

Die Rantelstrasse ist im Bereich des Erdgletschers bis zu einem Meter tief abgesackt. Bild: Rudolf Hirtl

Über 50 Zentimeter Neuschnee sind Mitte Januar in der Region Rorschach gefallen. Wer nun durch den Rantelwald in Goldach spaziert sieht schnell, dass die schweren Schneemassen Spuren hinterlassen haben. Riesige Tannen und noch mehr Laubbäume liegen kreuz und quer am Boden. Einige Bäume dienen nun am Vitaparcours sogar als Sportgeräte, müssen sich Läuferinnen und Läufer doch über und unter Stämmen und Ästen durchkämpfen. Dort, wo der Parcours für einige hundert Meter der Rantelstrasse entlang führt, verhindern Absperrbänder und Fahrverbotstafeln das Durchkommen sogar ein gänzlich. Die Strasse ist nämlich auf rund 60 Metern Länge beinahe einen Meter tief abgesunken.

Die nur vonForst- und Landwirtschaft benutze Strasse ist gesperrt. Bild: Rudolf Hirtl

Verantwortlich dafür ist laut Hansruedi Geser der Erdgletscher, der in diesem Bereich beginnt und bis hinunter zur Goldach reicht. Der Leiter des Werkhofes Goldach wurde vor einigen Tagen von Passanten auf das Absacken der Strasse aufmerksam gemacht und hat sofort Fahrverbotstafeln aufstellen lassen.

Ortsgemeinde Goldach ist für die Reparatur zuständig

Umgestürzte Bäume liegen auch auf dem Vitaparcours in der Nähe der Goldach. Bild: Rudolf Hirtl

Besitzerin des betroffenen Waldstückes und der beschädigten Gemeindestrasse 3. Klasse ist die Ortsgemeinde Goldach. Auf Anfrage sagt Verwaltungsratspräsident Rolf Heinzmann, er habe erst Fotos von der Schadensstelle gesehen. «Der Schaden ist allerdings erheblich, so schlimm war es noch nie. Dies kann ich anhand der Bilder bereits sagen. Wir werden uns am Samstag vor Ort ein Bild machen und dann entscheiden, wann und wie wir die Abbruchstelle reparieren lassen.» Je nachdem, welche Massnahmen und Bauarbeiten nötig seien, würden die politische Gemeinde und andere Stellen miteinbezogen. Bisher hätten kleinere Schäden an der Waldstrasse jeweils mit Kies behoben werden können. Dies sei in diesem Fall aber sicher nicht möglich.

Bau der Hängebrücke bereits im Frühling

Die Kriechverformungen des Bodens durch den Erdgletscher verschütten auch den weiter unten durchgehenden Wanderweg in Richtung Untereggen regelmässig. Dies ist mit ein Grund, weshalb derzeit die Pläne zur Erstellung einer Hängebrücke über die Goldach beim Kanton zur Genehmigung liegen. Mit der Hängebrücke werden dann die alle zwei Jahre nötigen Wartungsarbeiten im Bereich Erdgletscher hinfällig und die Begehbarkeit des Weges in Richtung Lochmüli ist sichergestellt. Laut Gemeindeschreiber Richard Falk kann im besten Fall bereits diesen Frühling mit dem Bau begonnen werden.