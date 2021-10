Fliegerstaffel Überraschender Formationsflug über der Stadt St.Gallen: Die Schweizer Luftwaffe ist Programmteil der 78. Olma - die Grünen und Jungen Grünen kritisieren die Aktion Punkt 12 Uhr ist am Freitag das Geräusch von tieffliegenden Flugzeugen über der Stadt zu hören gewesen. Die Schweizer Armee war mit einem PC-7-Flugteam am Himmel über der Stadt St.Gallen zu sehen.

Die Flugzeuge des PC-7-Teams der Schweizer Luftwaffe über dem Kloster St.Gallen. Bild: Sandro Büchler

Am Freitagmittag war plötzlich ein Geräusch am Himmel zu hören. Die Leute auf der Strasse reckten ihre Köpfe gegen den Himmel. Fenster wurden geöffnet und Handys gezückt. Neun rote Flieger kreisten mit Kondensstreifen am Himmel über der Stadt St.Gallen. Sie waren auch über dem Wahrzeichen von St.Gallen zu sehen, der Kathedrale. Die Fliegerstaffel ist Teil des diesjährigen Olma-Programmes, wie ein Sprecher der Olma-Messen am Freitag auf Anfrage des «St.Galler Tagblatts» bestätigte.

Roman Kohler, Leiter Fachstelle Kommunikation Stadtpolizei St.Gallen Bild: PD

Solche Flüge der Schweizer Luftwaffe müssen nicht durch die St.Galler Stadtpolizei bewilligt werden. Der Mediensprecher der Stadtpolizei, Roman Kohler, sagt:

«Vor dem Schauflug holte die Schweizer Armee die Zustimmung der Stadt St.Gallen ein. Diese willigte mit gewissen Auflagen ein.»

Da die Stadtpolizei St.Gallen keinen Einfluss auf die genauen Flugzeiten hat, wurde das Militär gebeten, nicht mit der «Patrouille Suisse» und den Tiger-Flugzeugen zu fliegen. Da die «Patrouille Suisse» mehr Lärm verursacht als das PC-7-Team. Ein weiterer Punkt war die Ablenkung der Autofahrer auf der Autobahn, welche die Flugzeuge auslösen könnten.

Die neun Flugzeuge werden am Samstag um 12 Uhr abermals am Himmel über St.Gallen zu sehen sein. Am Sonntag um 15 Uhr wird die Fliegerstaffel ebenfalls nochmals über die Stadt kreisen. Für jeweils eine halbe Stunde werden die Flugzeuge ihre Runden drehen und ihre Striche in den Himmel malen.

Die Grünen und Jungen Grünen der Stadt und Region St. Gallen verurteilen diesen unnötigen CO2-Ausstosses und die Lärmbelästigung auf das Schärfste, wie sie am Freitagabend in einem Communiqué mitteilten.