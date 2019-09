Flawil: Autofahrer fährt Pensionärin an, lässt sie schwer verletzt liegen und flüchtet Am Samstagmorgen kurz nach 5 Uhr hat ein 29-jähriger Schweizer mit einem Auto eine 66-jährige Fussgängerin an der Säntisstrasse angefahren und schwer verletzt. Ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern, flüchtete er. Die Kantonspolizei konnte ihn inzwischen ausfindig machen.

Das beschädigte Auto wurde in einer Tiefgarage gefunden. (Bild: Kapo SG)

(kapo/ghi) Der 29-jährige Mann fuhr mit dem Auto eines Kollegen und zwei Beifahrern auf der Säntisstrasse von Gossau her in Richtung Flawil-Spital. Zur gleichen Zeit ging eine 66-jährige Frau am linken Strassenrand.

Aus bisher noch ungeklärten Gründen prallte das Auto mit der vorderen linken Seite gegen die Fussgängerin. Durch die Kollision wurde sie auf den Asphaltbelag geschleudert und blieb schwer verletzt liegen.

Beifahrer kehrten an Unfallstelle zurück

Der Fahrer und seine beiden Kollegen entfernten sich von der Unfallstelle, ohne sich um die schwerverletzte Frau zu kümmern. Kurze Zeit später kehrten die Beifahrer zu Fuss an die Unfallstelle zurück und kümmerten sich mit anderen Ersthelfern um die Verletzte. Gegenüber den Einsatzkräften verschwiegen sie jedoch, dass sie am Unfall beteiligt waren.

Verletzte Frau musste mit Rega ins Spital

Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Rettung musste die schwerverletzte Frau mit dem Rega ins Spital geflogen werden.

Im Verlaufe der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die beiden Helfer am Unfall beteiligt waren. Das Eruieren und Erreichen des Fahrers habe sich aber als schwierig erwiesen, teilt die St.Galler Kantonspolizei mit. Schliesslich konnte er dennoch ausfindig gemacht und befragt werden.

Unfallfahrer ist seinen Führerschein los

Das beschädigte Auto befand sich in einer Tiefgarage. Durch die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Führerausweis wurde dem Beschuldigten abgenommen.