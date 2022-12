Finanzpolitik Mit «St.Galler Gutschein 2.0» gegen die Teuerung: Die SP/Juso/PFG-Fraktion will Kaufkraft finanziell schwacher Einwohner stärken und den Detailhandel unterstützen Zur Abfederung der sozialen Folgen des Ukrainekriegs haben Linke im St.Galler Stadtparlament eine alte Idee ausgegraben.

Wie hier am ersten Adventssonntagsverkauf sollen Konsumentinnen und Konsumenten mit den Gutscheinen den Umsatz des Detailhandels steigern. Bild: Christina Weder

Einen politisch brisanten Vorschlag hat am Dienstag in einem neuen Vorstoss die SP/Juso/PFG-Fraktion im St.Galler Stadtparlament deponiert: Verlangt wird in der Interpellation ein «St.Galler Gutschein 2.0». Damit soll angesichts der fürs neue Jahr drohenden Preiserhöhungen die Kaufkraft der Bevölkerung und gleichzeitig das lokale Gewerbe gestärkt werden. Die Idee knüpft an eine Aktion mit 50-Franken-Gutscheinen im Jahr 2009 an.

Aufgrund des unerwartet guten Rechnungsabschlusses 2008 hatte der Stadtrat damals beantragt, jeder Städterin und jedem Städter einen solchen, beim lokalen Gewerbe, bei Grossverteilern oder bei der Stadt selber einlösbaren Gutschein auszuhändigen. Eine Steuerfusssenkung liege angesichts der düsteren Wolken am städtischen Finanzhimmel nicht drin, eine einmalige «Rückvergütung» aber schon, verteidigte der damalige FDP-Stadtpräsident Thomas Scheitlin die Aktion gegen Kritiker.

Schliesst Stadtkasse 2022 besser ab als budgetiert?

Angesichts der heutigen finanziellen Ausgangslage scheint der aktuelle Gutschein-Vorschlag von links schräg in der Polit-Landschaft zu stehen: Die Aussichten für die Stadtkasse sind heute düsterer als vor einem Jahrzehnt. Für 2022 hat die Stadt ein Defizit von 21,7, für 2023 ein solches von 14,8 Millionen budgetiert. 2021 war ein Loch von 26,7 Millionen veranschlagt worden, am Schluss resultierte aber ein Plus von 1,6 Millionen. 2022 dürfte besser als budgetiert abschliessen, Zahlen sind aber noch keine bekannt. Die SP hofft aber offensichtlich darauf, dass wieder ein Besserabschluss resultiert.

In den vergangenen Jahren habe die Stadtrechnung regelmässig besser als budgetiert abgeschlossen, heisst es nämlich in einer SP-Mitteilung vom Mittwoch. Aufgrund stark steigender Kosten stehe aber in den kommenden Monaten die Bevölkerung – insbesondere Personen mit tiefem Einkommen – vor beträchtlichen finanziellen Herausforderungen. Dies rechtfertigt nach Meinung der Linken, die Kaufkraft der Bevölkerung wie 2009 einmalig zu stützen und so die Teuerung etwas abzufedern.

Ein Impuls auch fürs Gewerbe

Von den 50-Franken-Gutscheinen sollen nicht nur private Haushalte profitieren. Sie sollen gemäss SP-Mitteilung auch eine direkte Unterstützung des lokalen Gewerbes darstellen, wenn die Gutscheine bei diesem für Zusatzeinkäufe eingelöst werden. Ein Vorteil der 50-Franken-Gutscheine gegenüber einer Steuerfusssenkung ist für die SP zudem, dass von solchen Pro-Kopf-Beiträgen Personen mit tiefen und mittleren Einkommen überdurchschnittlich profitieren können.

Die SP/JUSO/PFG-Fraktion schlägt konkret vor, dass die Stadt allen hier wohnhaften Personen unabhängig von Alter und Aufenthaltsstatus einen «St.Galler Gutschein» für mindestens 50 Franken abgibt. Gültig sollen sie in sämtlichen Geschäften auf Stadtgebiet (einschliesslich städtischen Betrieben) sein. Die dafür anfallenden Kosten sollen im nächsten Frühling oder Sommer über einen Nachtragskredit der Rechnung 2022 belastet werden.

Jetzt ist der Stadtrat am Zug

Der Stadtrat muss nun im nächsten Schritt die Fragen in der Interpellation von SP, Juso und Politischer Frauengruppe (PFG) beantworten. Dabei soll er sich grundsätzlich zu seiner Haltung zu einer Gutscheinaktion, aber auch zu zeitlichen und technischen Aspekten äussern. In der Regel werden diese Antworten auf eine Interpellation an der drittfolgenden Parlamentssitzung nach Einreichung diskutiert. Das wäre, wenn kein spezielles Vorgehen gewählt wird, also an der Sitzung vom 21. März 2023 der Fall.

Es ist absehbar, dass das Gutscheinthema schon im Vorfeld eine heftige politische Diskussion auslösen wird. Zum einen ist der Vorschlag unkonventionell, zum anderen gibt es gute Gründe für, es gibt aber auch gute Argumente gegen eine solche Aktion. 2009 liess die Stadt 74’100 50-Franken-Gutscheine verteilen. 71’800 wurden eingelöst. Rund 860 Gutscheine wurden an Institutionen gespendet. Die technisch aufwendige Aktion kostete die Stadt damals rund 3,8 Millionen Franken.

Die meisten der Beschenkten freuten sich

Über den Erfolg dieser ersten Gutscheinaktion gingen die Meinungen weit auseinander. Die Stadt selber beurteilte sie als Erfolg. Dies nicht zuletzt aufgrund des nationalen und internationalen Medienechos. Positiv aufgenommen wurde der Gutschein grösstenteils von den Beschenkten selber. Auch darum scheiterte im Frühsommer 2009 ein Referendum der Jungfreisinnigen gegen die Aktion kläglich: Die Jungpartei brachte nur 650 der 1’000 für eine Volksabstimmung nötigen Unterschriften zusammen.

Links der politischen Mitte stiess damals der 50-Franken-Gutschein auf Zuspruch. Bürgerliche, die lieber eine Steuerfusssenkung gesehen hätten, standen der Aktion dagegen von Anfang bis Schluss skeptisch bis ablehnend gegenüber. Aus diesen Kreisen wurden auch Zweifel laut, dass die Hauptnutzniesser der Aktion im Detailhandel das Gewerbe gewesen sei: Zu viele der Gutscheine seien letztlich bei Grossverteilern gelandet, wurde 2009 von Gewerbepolitikern moniert.