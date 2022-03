Finanzhaushalt Rorschach macht über zwei Millionen Franken Gewinn: Dennoch gibt es keinen Spielraum für eine erneute Steuersenkung Rorschachs Voranschlag 2021 sah einen Aufwandüberschuss von 1’945’000 Franken vor. Die Rechnung 2021 schliesst aber deutlich besser ab, mit einem Gewinn von 2’683’685 Franken. Die dadurch resultierende Besserstellung von 4,6 Millionen Franken ist nur durch eine Entnahme von 5 Millionen Franken aus der Aufwertungsreserve möglich.

Stadtpräsident Röbi Raths (rechts) und Schulratspräsident Guido Etterlin präsentieren den für Rorschach erfreulichen Jahresabschluss. Bild: Rudolf Hirtl

Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths ächzt ein wenig, als er am Donnerstagvormittag den Rechnungsabschluss präsentiert. Es sind aber nicht etwa schlechte Zahlen, die ihn zwicken, sondern Rückenschmerzen. Der Abschluss kann sich nämlich durchaus sehen lassen. Die städtische Rechnung liegt zwar nicht derart neben dem Budget, wie es bei einigen Gemeinden in der Region am See der Fall ist, doch mit einem Gewinn von 2,6 Millionen ist sie um 4,6 Millionen Franken besser als budgetiert. Der Bürgerschaft wird beantragt, den Gewinn dem freien Eigenkapital gutzuschreiben. Dieses beträgt bereinigt dann neu 23,2 Millionen Franken.

In Goldach, wo die Besserstellung gegenüber dem Budget 6,2 Millionen Franken beträgt, purzelt der Steuerfuss von 98 auf 91 Prozent, in Tübach soll er sogar auf 79 Prozent gesenkt werden. Rorschach kann und will da nicht mithalten, macht der Stadtpräsident zu Beginn seiner Ausführungen klar. «Für 2022 beantragen wir bei der Bürgerschaft, den Gemeindesteuerfuss weiterhin bei 129 Prozent zu belassen.»

Trotz zahlreicher Wohnbauprojekten zu wenig Wohnraum

Der Steuerfuss bleibe auch deshalb unverändert, weil Rorschach von 77 Städten und Gemeinden bezüglich Finanzkraft «nur» den 60. Rang belege. Dies hänge auch mit fehlendem Wohnraum zusammen. Eine Begründung, die erstaunt, zumal in Rorschach in den vergangenen Jahren gerade im Wohnbau sehr viel investiert worden ist. «Das stimmt schon, aber vieles davon ist noch nicht bezugsbereit und neue Projekte werden notorisch durch einen Einsprecher blockiert», so Raths. Eine ideale Entwicklung, die auch die Finanzkraft der Stadt stärken würde, wäre ein Bevölkerungswachstum von 0,6 bis 0,8 Prozent jährlich. «Wir sind zuversichtlich, dies auch so hinzubekommen.»

Um den Steuerfuss zu senken, müsste Rorschach zudem Geld aufnehmen, was der Stadtrat selbstverständlich nicht wolle. Raths sagt: «Für die Stadt Rorschach kann ich einen Steuerfuss von 129 Prozent akzeptieren. Man darf nicht vergessen, dass wir hier andere Voraussetzungen haben als in den Regionsgemeinden. Der Steuerfuss mag hier zwar etwas höher sein, dafür haben Menschen in der Stadt sämtliche Annehmlichkeiten und Vorzüge. Man kann sein Auto in der Garage stehen lassen und bekommt alles für den täglichen Bedarf, und darüber hinaus.»

Ausserdem verweist er auf das Investitionsbudget 2022, das 26 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 8,4 Millionen Franken beinhalte, für weitere drei Projekte über gesamt 8,3 Millionen Franken brauche es eine Urnenabstimmung. Dennoch kann die Stadt Rorschach der Bürgerschaft ein ausgeglichenes Budget 2022 unterbreiten, mit einem minimalen Einnahmenüberschuss von 85'000 Franken.

Weniger Geld für soziale Sicherheit ausgegeben

Das positive Ergebnis 2021 ist nur möglich, weil Rorschach 5 Millionen Franken aus der Aufwertungsreserve entnimmt. Eine jährliche Entnahme von 5 Millionen Franken ist noch bis ins Jahr 2033 möglich. Restlos glücklich ist der Stadtpräsident über diesen buchhalterischen Winkelzug nicht. Allerdings hat der Stadtrat diese jährlichen Entnahmen bereits vor seiner Wahl in Rorschach beschlossen. Röbi Raths betont:

«Unser Ziel ist es, in spätestens fünf Jahren eine schwarze Null zu schreiben, ohne in die Aufwertungsreserven greifen zu müssen.»

Weniger ausgegeben wurde in Rorschach 2021 bei einem Gesamtaufwand von 71,1 Millionen Franken vor allem bei der Verwaltung (300‘000), bei der Kultur (200‘000), bei der Gesundheit (400‘000) und vor allem bei der sozialen Sicherheit, wo die Minderausgaben mit 1,4 Millionen Franken erheblich sind. Sparsam gearbeitet hat auch die Schule, die 500'000 Franken weniger beansprucht hat als budgetiert. Dem gegenüber stehen Mehreinnahmen bei Finanzen und Steuern von 1,6 Millionen Franken.

Lager und Anlässe fielen Corona zum Opfer

Der Rechnungsabschluss der Schule weist bei einem Gesamtaufwand von 19,7 Millionen Franken Minderausgaben von 541'134 Franken aus. Laut Schulrat Präsident Guido Etterlin hat dies bedauerlicherweise auch damit zu tun, weil im Rechnungsjahr 2021 fast keine Anlässe und Lager durchgeführt werden konnten. Er kommt auch auf den Turnraum zu sprechen, der knapp sei in Rorschach. Besonders im Westen, wo es nur die alte Einfachturnhalle Pestalozzi gebe. Die Machbarkeitsstudie zeige, dass nur mit dem Bau einer Doppelturnhalle samt Tiefgarage und dem Umbau der bestehenden Turnhalle für die Tagesbetreuung, sämtliche Bedürfnisse abgedeckt werden könnten. So sollen denn im Südosten des Pestalozzi-Areals eine Doppelturnhalle und eine Tiefgarage mit 32 Plätzen entstehen, die Kosten dafür werden auf 13 bis 14 Millionen Franken geschätzt. Der Projektierungskredit über 900'000 Franken ist im Budget 2022 enthalten.

Tagesbetreuung wird ausgebaut

Gut angelaufen ist laut Guido Etterlin die gesamtschulische Tagesbetreuung. Kinder konnten an den Standorten Mühletobel und Pestalozzi zahlreiche Freundschaften schliessen, basteln, spielen und Ausflüge unternehmen. Mittlerweile ist die Tagesbetreuung vollständig ausgelastet. Die aktuell 20 Plätze werden von hundert Kindern genutzt. Seit November gibt es eine Warteliste. Stadt und Schulrat evaluieren daher einen zusätzlichen dritten Standort, der im Februar 2023 zur Verfügung stehen soll.

Katrin Zürcher übernimmt die Schulleitung Mühletobel. Bild: PD

Einen Wechsel gibt es in der Schulleitung Mühletobel. Katrin Zürcher, aktuell ist sie Schulleiterin in Weinfelden, übernimmt per 1. August die Arbeit von Lea von Moos.