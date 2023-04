Finanzen «Wir haben in den nächsten Jahren Investitionen von 80 Millionen»: Stadt Gossau schliesst Rechnung 2022 positiv ab – Steuersenkung ist aber kein Thema Dank eines Griffs in die Aufwertungsreserve schliesst die Gossauer Rechnung 2022 mit einem Plus von 4,3 Millionen Franken ab. Auch höhere Steuereinnahmen tragen zum positiven Ergebnis bei. Wie bereits im Vorjahr wurden die Gelder für Investitionen nicht ausgeschöpft.

Ein neuer Bushof gehört zu den grossen Investitionsprojekten in Gossau. Die Gelder dafür wurden auch 2022 nicht ausgeschöpft. Bild: Benjamin Manser

Die Jahresrechnung 2022 der Stadt Gossau schliesst um einiges besser ab als im vorigen Jahr. Der Ertragsüberschuss beträgt 4,3 Millionen Franken. Eine Steuerfussanpassung sei deshalb aber nicht geplant, sagt Stadtpräsident Wolfgang Giella. Damit nimmt er allfällige Begehrlichkeiten in diese Richtung gleich vorweg, als er am Montagmorgen gemeinsam mit Finanzverwalter Heinz Loretini die Rechnung präsentiert.

«Das Plus ist rein buchhalterisch», sagt Giella. Das operative Ergebnis beträgt denn auch minus 49’867 Franken, «eine rote Null.» Dank dem Bezug von knapp 4,8 Millionen Franken aus der Aufwertungsreserve ergibt sich das klare Plus in der Jahresrechnung. Trotzdem sei er zufrieden, sagt Giella. Budgetiert war für 2022 ein negatives Rechnungsergebnis von 348’000 Franken.

Betriebsergebnis ist weniger negativ als budgetiert

Die Erfolgsrechnung weist einen betrieblichen Aufwand von 107 Millionen Franken aus. Die grössten Posten sind darin der Personalaufwand (37,6 Millionen Franken) und der Transferaufwand (31,4 Millionen Franken). Dieser sei jeweils am schwierigsten vorauszusehen, erklärt Finanzverwalter Loretini. Für den Transferaufwand, der unter anderem Ausgaben für den öffentlichen Verkehr oder den Asyl- und Sozialbereich umfasst, hatte die Stadt Gossau eine Million weniger budgetiert.

Wolfgang Giella, Stadtpräsident von Gossau. Bild: Sabrina Stübi

Laut Giella ebenfalls ins Gewicht fielen in der Rechnung die Finanzierung der Lehrmittel, der Verlustscheine Krankenkassen und die Investitionen in die IT-Bildungsoffensive. Giella will sich dafür einsetzen, dass der Kantonsrat keine weiteren Umwälzungen vom Kanton auf die Gemeinden beschliesst.

Der Aufwand von 107,7 Millionen Franken steht dem Ertrag von rund 105 Millionen Franken gegenüber. Das Betriebsergebnis weist ein Minus von 2,9 Millionen Franken auf, budgetiert waren 9 Millionen Franken. Verantwortlich für das besser als erwartete Ergebnis ist vor allem, dass Gossau 2022 mehr Steuern einnehmen konnte.

Steuerkraft pro Einwohner steigt

59,5 Millionen Franken Steuereinnahmen waren im Budget vorgesehen, die Stadt Gossau nahm 5,25 Millionen mehr ein. Die Einnahmen aus der Grundstückgewinnsteuer allein lagen 1,1 Millionen Franken über dem Budget. Es sei ungewiss, ob sich die Steuererträge dieser Kategorie weiterhin so entwickeln würden, sagt Giella.

Heinz Loretini, Finanzverwalter der Stadt Gossau. Bild: Urs Bucher

Die Steuerkraft pro Gossauer Einwohner beziehungsweise Einwohnerin beträgt 2660 Franken, 2021 betrug sie noch 2491 Franken. Giella geht davon aus, dass sie auch in Zukunft zunimmt. Mit dem derzeitigen Wert belegt Gossau im Vergleich mit den übrigen 76 St.Galler Gemeinden den 26. Rang.

Stadt Gossau investiert weniger, als sie gerne würde

Wie 2021 hat Gossau auch im vergangenen Jahr um einiges weniger investiert als vorgesehen. 15 Millionen Franken waren veranschlagt, 7,7 Millionen Franken hat die Stadt ausgegeben: 1,5 Millionen für Bildung, 1,8 Millionen für Verkehr, 1,6 Millionen für Abwasser.

Klar könne man weniger investieren, um das Budget zu schonen, sagt Giella. Diese «kalte Verschuldung» müsse dann aber die nächste Generation ausbaden. «Wir haben bewilligte Investitionskredite von 80 Millionen Franken in den nächsten Jahren», sagt er. Oft verzögerten sich Projekte wegen Einsprachen oder weil die verantwortlichen Mitarbeitenden wechselten. Giella will die Grossprojekte neuer Bushof, Sana Fürstenland und die erste Etappe der Sportwelt Gossau 2024 umsetzen.