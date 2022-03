Interview «Hinter verschlossenen Türen passiert viel»: Was Polizeisprecher Florian Schneider zum Tötungsdelikt von Rapperswil-Jona sagt

Am Wochenende hat ein 35-jähriger Mann in Rapperswil-Jona mutmasslich seine Frau getötet. In der Wohnung befanden sich auch zwei Kinder des Paares sowie ein verwandtes Pflegekind. Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, äussert sich zum Fall.