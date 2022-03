Finanzen Rorschacherberg möchte die Steuern um drei Prozentpunkte senken: So sehen Rechnung und Budget aus Der Gemeinderat Rorschacherberg beantragt der Bürgerverasmlmung eine Steuersenkung um drei Prozentpunkte. Für 2022 budgetiert er aber einen Verlust.

Das Gemeindehaus in Rorschacherberg: 2021 gingen besonders mehr Erträge aus den Grundstückgewinnsteuern ein. Bild: Jolanda Riedener

Von 96 auf 93 Prozent: Diese Steuersenkung beantragt der Gemeinderat Rorschacherberg der Bürgerversammlung. Für das laufende Jahr hat er zwar einen Verlust budgetiert und die Steuerkraft der Gemeinde hat leicht nachgelassen. Doch der Gemeinderat schätzt die Prognosen für 2022 als positiv ein, wie er im aktuellen Mitteilungsblatt schreibt. Das budgetierte Defizit 2022 könne aus dem Eigenkapital gedeckt werden. Dieses betrug Ende 2021 rund 14 Millionen Franken. Zuletzt waren die Steuern 2020 von 99 auf 96 Prozent gesenkt worden.

Der Blick auf den Steuerabschluss 2021 zeigt aber: Die Steuerkraft ist gesunken, obwohl die Gemeinde um rund 100 Personen wuchs. Betrug die Steuerkraft 2020 noch 2696 Franken pro Einwohnerin und Einwohner, waren es vergangenes Jahr noch rund 2550 Franken, also rund 140 Franken weniger. Der Gemeinderat folgert in der Mitteilung: «Somit zogen eher weniger finanzkräftige Personen zu als üblich.» Zudem seien wegen der wirtschaftlichen Unsicherheiten grosse Lohnsteigerungen ausgeblieben. Der Rang der Gemeinde hat sich aber nicht verändert. Rorschacherberg liegt unverändert auf Platz 23 von 77 Gemeinden.

Eine halbe Million Franken weniger aus Steuern

So ging 2021 eine halbe Million Franken weniger ein, als das die Gemeinde budgetiert hatte. In Zahlen bedeutet das: Statt auf 17,7 Millionen Franken lagen die Steuererträge auf rund 17,11 Millionen Franken. Die Zahlungsmoral habe sich ebenfalls verschlechtert, schrieb der Gemeinderat bereits Ende Januar. 5,34 Millionen Franken oder 11,69 Prozent aller Steuern seien noch offen.

Den Steuerertragsrückgang konnten Mehrerträge aus den Grundstückgewinnsteuern wettmachen. Mit rund 2,52 Millionen Franken gingen 1,52 Millionen Franken mehr ein als budgetiert. Dies wegen des florierenden Liegenschaftshandels. Die Gewinn- und Kapitalsteuern, die in Rorschacherberg eine geringe Rolle spielen, sanken auf rund 494'000 Franken. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um 48 Prozent. Insgesamt gingen bei den Nebensteuern 6,44 Franken ein: 1,69 Millionen mehr als budgetiert.

Rechnung 2021 schliesst mit kleinem Gewinn

Insgesamt schliesst die Rechnung 2021 bei Gesamtausgaben von rund 23,92 Millionen Franken mit einem kleinen Gewinn von rund 363'000 Franken. Budgetiert war ein Verlust von rund 2,8 Millionen Franken gewesen. Die Besserstellung beträgt also rund 3,16 Millionen Franken. Der Überschuss sei vor allem auf die Mehrerträge aus Grundstückgewinnsteuern und Handänderungssteuern zurückzuführen sowie auf die tieferen Ausgaben in der Bildung, im Sozialwesen und Strassenverkehr. In der Bildung betrugen die Minderausgaben rund 431'000 Franken, im Sozialwesen waren es gar rund 614'000 Franken weniger als budgetiert.

Zudem schlossen die Wasser- und Elektrizitätsversorgung mit Überschüssen. Das Eigenkapital der beiden Werke sei genügend hoch, um allfällig spätere Verluste ausgleichen zu können. Daher wurden die Gewinne dem allgemeinen Haushalt der Gemeinde Rorschacherberg übertragen.

Für 2022 Verlust von 1,4 Millionen budgetiert

Für 2022 budgetiert der Gemeinderat einen Verlust von rund 1,4 Millionen Franken. Dies bei einem Ausgabenvolumen von insgesamt rund 25,62 Millionen Franken.

Die grössten Posten sind dabei wie üblich die Bildung (14,78 Millionen Franken), die Soziale Sicherheit (3,08 Millionen Franken) und der Verkehr (2,4 Millionen Franken). Die grösste Ausgabensteigerung im Vergleich zum Budget 2021 sieht der Gemeinderat in der Bildung. Hier geht er von Mehrausgaben über rund 371'000 Franken aus. Bei den Steuern erwartet er einen Ertrag von rund 24,21 Millionen Franken. (gk/mha)