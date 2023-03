Finanzen Leichtes Defizit und tiefe Investitionen: Die Rechnung 2022 der Stadt St.Gallen Im Jahr 2022 präsentiert die Stadt St.Gallen ihre Rechnung erstmals nach dem neuen Rechnungslegungs-Standard Rechnungsmodell der St.Galler Gemeinden. In diesem Zusammenhang berichtet die Stadt zusammen mit dem Rechnungsabschluss auch über die erfolgte Bilanzanpassung per 1. Januar 2022.

Die Rechnung der Stadt St.Gallen schliesst besser als budgetiert. Bild: Benjamin Manser

Die Rechnung 2022 der Stadt St.Gallen schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 5 Millionen Franken. Wie die Stadt in ihrer Mitteilung vom Donnerstag schreibt, ist dieses Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung 17 Millionen Franken besser als budgetiert. Mit Nettoinvestitionen von 33 Millionen Franken hat die Stadt rund die Hälfte der budgetierten Nettoinvestitionen von 70 Millionen realisiert.

Bei einem betrieblichen Ertrag von 580 Millionen Franken und einem betrieblichen Aufwand von 595,3 Millionen ergibt sich ein negatives Betriebsergebnis in der Höhe von -15,3 Millionen Franken.

Dank einem stark positiven Finanzergebnis (46 Millionen Franken) schreibt die Stadt ein operatives Ergebnis von 30,8 Millionen Franken. Nach Einlagen in Reserven von netto 35,5 Millionen ergibt sich ein leicht negatives Gesamtergebnis von -4,7 Millionen Franken.

Erfolgsrechnung mit grossen Differenzen zum Budget

In der Erfolgsrechnung zeigen sich einige signifikante Differenzen zum Budget:

Aus dem Finanzergebnis wurden gemäss dem Reglement zur neu geschaffenen Reserve Werterhalt Finanzvermögen 42,2 Millionen Franken in diese Reserve eingelegt.

Der Fiskalertrag ist mit 364,2 Millionen Franken um 33,8 Millionen respektive 10 Prozent höher ausgefallen als budgetiert. Dies ist vor allem auf den unerwartet guten Ertrag bei den juristischen Personen zurückzuführen, aber auch auf hohe Nachsteuern bei den natürlichen Personen und nach wie vor auf ungebremst hohe Grundstückgewinnsteuern.

Die Abschreibungen fallen mit -45,7 Millionen Franken um -20 Millionen höher aus als budgetiert, weil zum Zeitpunkt der Budgetierung der Entscheid noch nicht getroffen war, das Verwaltungsvermögen neu gemäss Rechnungsmodell der St.Galler Gemeinden (RMSG) zu bewerten.

Der Personalaufwand ist um 12,1 Millionen Franken tiefer ausgefallen als budgetiert, was auf die Schliessung des Wohnheims für Betagte Riederenholz, auf zahlreiche vakante Stellen aufgrund des Fachkräftemangels und auf Mutationsgewinne zurückzuführen ist.

Bei den Liegenschaften im Finanzvermögen, welche zum Verkehrswert bewertet werden, konnten im Jahr 2022 Buchgewinne von netto 25,2 Millionen Franken verbucht werden.

Tiefes Investitionsvolumen

Der Investitionsrechnung wurden Ausgaben in Höhe von brutto 47,6 Millionen Franken belastet (Budget: 97,8 Millionen). Die Nettoinvestitionen betragen 33 Millionen Franken und sind niedrig – verglichen mit dem Budget (70 Millionen) und verglichen mit dem langjährigen Durchschnittswert. Die Gründe dafür liegen hauptsächlich an Verschiebungen von Investitionsprojekten im Bereich der Hoch- und Tiefbauten und in höheren Investitionseinnahmen im Gewässerschutz als budgetiert.

Ebenfalls werden nach neuer Rechnungslegung Anschlussgebühren in der Höhe von 4 Millionen Franken passiviert, was so nicht budgetiert wurde. Dank den hohen Buchgewinnen liegt die Selbstfinanzierung bei 87,4 Millionen Franken, was einem Selbstfinanzierungsanteil von 13 Prozent entspricht. In Verbindung mit den tiefen Nettoinvestitionen resultiert ein aussergewöhnlich hoher Selbstfinanzierungsgrad von 265 Prozent.

Hoher Druck auf Stadtfinanzen bleibt erhalten

«Trotz dieser Kennzahlen kann für die Finanzen der Stadt St.Gallen weiterhin keine Entwarnung gegeben werden», heisst es in der Mitteilung der Stadt weiter. Einerseits haben die grossen Buchgewinne, welche zu den guten Kennzahlen führten, keinerlei positiven Einfluss auf den Cashflow und auf die Verschuldung. Andererseits verschärfe sich durch die tiefen Investitionen im Jahr 2022 der Investitionsstau weiter.

«Die geplanten Investitionen für die kommenden vier Jahre werden bei weitem nicht selbst finanziert werden können.» Dazu kommt noch ein absehbarer Finanzbedarf für die Stadtwerke, um Investitionen für die Energiewende zu tätigen. Dies werde aller Voraussicht nach zu einer weiteren Zunahme der Verschuldung führen. (red)