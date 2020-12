Filmprojekt Kleine Schule in Untereggen geht virtuell, weil sie für einen Preis ausgezeichnet wurde Zum 10. Geburtstag des Lissa-Preises durften frühere Gewinner einen Film drehen lassen. Dazu gehört auch die Primarschule Untereggen.

In Untereggen werden die Kinder nach dem Schulischen Enrichment-Modell unterrichtet. Die Schulkinder wählen selbst aus, über welches Thema sie mehr erfahren möchten. Bild: PD

Die Primarschule Untereggen hat 2006 den schweizweit bekannten Lissa-Preis gewonnen. Die Stiftung zeichnet dabei herausragende Projekte in der Begabungs- und Begabtenförderung aus. Dieses Jahr wurde der Preis zum zehnten Mal verliehen.

Zum 10. Geburtstag konnten die Schülerinnen und Schüler der Gewinnerklassen einen Kurzfilm über einen Aspekt der Begabungs- und Begabtenförderung drehen lassen. Kürzlich wurde der Film coronabedingt virtuell den Preisträgervertretern, den Mitwirkenden von Impulsveranstaltungen und den Medien präsentiert. Rund 90 Personen folgten der Einladung und haben die Premiere miterlebt.

Virtuell abrufbar

In Untereggen hat Regula Haag, Leiterin des Lissa-Preises, die Dreharbeiten für den Kurzfilm in der 5. Klasse organisiert. Thomas Allmann, Lehrer und Schulleiter von Untereggen, sagt: «Die Kinder waren einerseits spannungsgeladen, andererseits auch erfreut über das grosse Interesse an ihrer Arbeit. Schlussendlich waren alle stolz auf das Schulfilmporträt.»

In den verschiedenen Szenen geben die Kinder der 15 Lissa-Preisträgerschulen Einblicke in ihre Projekte. In Untereggen wird das Schulische Enrichment-Modell, kurz SEM, unterrichtet und praktiziert.

Dabei dürfen die Kinder das Thema, über das sie recherchieren wollen, selber auswählen. «Tiere sind ein beliebtes Sujet. Doch die Spannweite ist riesig und reicht von Autos über Länder wie die Schweiz bis zu Sportvereinen. Die Anforderungen an die Aufgabenstellungen sind dem Alter angepasst», sagt Allmann. Im Film singen die Unteregger Kinder «Ein Mann, der sich Kolumbus nannt», um musikalisch auf die Geschichte des Entdeckers hinzuweisen.

Neue Lerntechniken

Laut dem Schulleiter hat sich die Lerntechnik im SEM in den vergangenen Jahren weiterentwickelt. So hätten in den Anfangsjahren die Kinder für ihre Themen in Büchern geforscht. Heute würden sie lernen, wie man das Internet sinnvoll für den Unterricht nutze. «Wir haben vor vier Jahren eine Unterrichtseinheit entwickelt, anhand deren die Schüler lernen, wie sie zielorientiert ihre Seiten finden», sagt Allmann.

Schulleiter Thomas Allmann.

Bild: Benjamin Manser (12. August 2016)

Seit einigen Jahren interessieren sich auch andere Bildungsstätten für die Unterrichtsmethodik von Untereggen. «Wir besuchen immer wieder die eine oder andere Schule, um unser Wissen den Lehrpersonen weiterzugeben. Dadurch, dass wir eine geringe personelle Fluktuation haben, bleibt uns das Fachwissen der vergangenen Jahre erhalten und wir können auf den Erfahrungen weiter aufbauen», erklärt Allmann.

Die Schülerinnen und Schüler tüfteln über Wochen an ihrem Thema und tragen die Ergebnisse ihrer Recherchen zusammen. Alle Kinder präsentieren schliesslich ihre Arbeit vor der Klasse und lernen so, frei zu sprechen. Oft bringen sie Anschauungsmaterial mit, um damit ihr Thema noch auszuschmücken. «Die Schulkinder setzen sich mit neuen Inhalten auseinander und entwickeln Fähigkeiten in den Bereichen kreatives und kritisches Denken», sagt Allmann. Mit dem SEM können schlummernde Begabungen geweckt werden.