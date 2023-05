Brand in Mehrfamilienhaus an der Dufourstrasse – beträchtlicher Sachschaden, keine Verletzten

Am Montagvormittag ist der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus an der Dufourstrasse gemeldet worden. Die ausgerückte Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren 10'000 Franken.