Feuerwehr Höhenflüge für Sicherheitsverbund Region Gossau: Zwei neue Autodrehleitern für 1,5 Millionen eingeweiht Der Sicherheitsverbund Region Gossau hat zwei neue Autodrehleitern in Betrieb genommen. Nun werden sie in den Gemeinden des Verbunds präsentiert.

Einweihung der neuen Autodrehleitern (von links): Andrea Schöb, Präsidentin des Kantonsrats, Feuerwehrmann Stefan Kramer, Gossauer Stadträtin Claudia Martin und Linda Schmidt von Iveco Magirus Schweiz. Bild: Rita Bolt

Die beiden neuen Autodrehleitern haben zusammen rund 1,5 Millionen Franken gekostet und werden die nächsten 25 Jahre im Einsatz stehen. Bereits 2018 habe der Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) beschlossen, zwei neue Rettungsgeräte anzuschaffen, sagte Claudia Martin, Verwaltungsratspräsidentin des Sicherheitsverbundes Region Gossau anlässlich der Einweihung am Freitag.

Die politischen Diskussionen rund um die Rettungsstützpunkte im Kanton St.Gallen hätten das ganze Vorhaben «Autodrehleitern» verzögert; der Kanton wollte 2021 ein neues Stützpunktsystem für Rettungsgeräte einführen. Weil es Widerstand gab, verzichtet er darauf. Umso grösser war nun am Freitag die Freude über die blitzblank polierten, roten Autodrehleitern, die auf dem Platz der Feuerwehr an der Bischofszellerstrasse präsentiert werden konnten.

Viele Mails, Telefonate und Gespräche waren nötig

«Ich freue mich sehr, dass sie endlich in voller Pracht hier stehen», sagte Gossaus Stadträtin Martin. Sicherheit sei ein Grundbedürfnis der Menschen und müsse ernst genommen werden. Man müsse rechtzeitig vorbereitet sein beispielsweise bei Naturgewalten oder Feuern, sagte sie in ihrer Einweihungsrede weiter. Die Feuerwehr nehme in der Sicherheitspolitik eine wichtige Funktion ein.

Freude bekundete auch Andrea Schöb, die neue Präsidentin des St.Galler Kantonsrats. Sie sei in erster Linie in ihrer Funktion als Feuerwehrinspektorin an dieser Einweihungsfeier in Gossau. «Zwei schöne Geräte», sagte sie. Aber bis hierhin sei es ein steiniger Weg gewesen. Sie habe einen grossen Mailverkehr mit Claudia Martin gehabt, viele Telefonate und bilaterale Gespräche geführt.

Im Korb der Drehleiter in 32 Meter Höhe

Claudia Martin und Andrea Schöb liessen es sich nicht nehmen, sich im Korb einer Autodrehleiter zusammen mit Feuerwehrmann Alois Künzle in luftige Höhen hieven zu lassen: Genauer gesagt in 32 Meter Höhe. Dann sei die Leiter vollständig ausgefahren.

Die Anschaffung dieser Autodrehleitern sei kein alltägliches Geschäft, sagte Stefan Kramer, Geschäftsführer des Sicherheitsverbundes. Deshalb würden die beiden Geräte noch der Bevölkerung in den Gemeinden des Sicherheitsverbundes an «Tagen der offenen Tore» präsentiert. Zum Sicherheitsverbund gehören Gossau, Andwil, Degersheim, Flawil und Waldkirch. Die Geräte wurden von Iveco Magirus Schweiz geliefert.