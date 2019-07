Feuchte Finger auf Glasrändern: Rorschacherbergerin lässt Glas erklingen Für die Glasharfe ist Liselotte Behrendt bis nach Ohio gereist. Auch ihr neues Buch handelt vom Instrument. Anne-Sophie Walt

Die Glasharfenistin und Autorin Liselotte Behrendt spielt auf ihrer Glasharfe: Ein gutes Gehör ist dabei wichtig. Bild: Anne-Sophie Walt

Das Haus von Liselotte und Peter Behrendt steht friedvoll auf einer Böschung in Rorschacherberg. Hinter dem Garten schlängelt sich der Mühltobelbach auf schmalen und eigenwilligen Wegen durch das grüne Dickicht. Im behaglichen Wohnzimmer sitzt Liselotte Behrendt auf ihrem Sofa. In der einen Hand hält sie ihr vor kurzem erschienenes Buch «Melodie in der Zeit», in der anderen eine Tasse Kaffee.«Ich habe nicht gedacht, dass ich einmal ein Buch mit einem Umfang von mehreren hundert Seiten schreiben werde», meint sie. «Aber dann erinnerte ich mich eines Tages an die vergangenen Jahrzehnte, voll von schönen, spannenden und eindrücklichen Erlebnissen, sogar Abenteuern. Soll das alles eines Tages einfach vergessen sein? Und so begann ich zu schreiben», sagt Behrendt.

Ihr Roman handelt vom Kauf und von der Restauration eines fast vergessenen, ehrwürdigen und kriegsbeschädigten Gutshauses, erbaut im Jugendstil anfangs des 20. Jahrhunderts vom renommierten Münchner Architekten Emanuel von Seidl. Und von einem seltenen Instrument, der Glasharfe, die durch den Erwerb des Hauses ein wichtiger Bestandteil im Leben der Familie Behrendt wurde. Über vier Jahre hinweg recherchierte und schrieb die ehemalige Biologin, mal mehr und mal weniger, und brachte so ihre Erinnerungen auf Papier. Der Bucher-Verlag in Hohenems, Österreich, hat sich «Melodie in der Zeit», ein Gutshaus zwischen den Zeiten und seine Geschichten drum herum, angenommen und zur Leipziger Buchmesse fertiggestellt.

Nervenaufreibende Renovationsarbeiten

Liselotte Behrendt wurde 1940 in Kreuzlingen geboren, ging in Bern zur Schule und zog später nach Deutschland, wo sie ihren Mann kennenlernte. Zusammen kauften sie im Jahr 1970 das vom Zweiten Weltkrieg beschädigte Gutshaus und sanierten es während 30 Jahren. Die Arbeiten entpuppten sich als aufwendig; so wurde der Park um das Anwesen archäologisch ausgegraben, wodurch Wege zum Vorschein kamen, die von der Natur über Jahrzehnte überwuchert worden waren.

Liselotte Behrendt hat ein Roman geschrieben - er handelt von den eigenen Erlebnissen der Glasharfinistin.

Die desolaten Zustände des Hauses waren auch im Inneren nicht zu übersehen. Die meisten Räume waren unbewohnbar, das Wasser sickerte etagenweise durch die undichten Decken und Böden und langsam dämmerte es auch in den anfangs noch ahnungslosen Köpfen der Behrendts, dass dies nur ein kleiner Vorgeschmack von allen einfallsreichen Darbietungen ist, die ihr Traumhaus in Zukunft für sie bereit halten würde. Sie sagt:

«Mein Schwager verglich das Haus mit dem Spukschloss im Spessart.»

Der Roman «Melodie in der Zeit» gliedert sich in drei Komponenten. Die Wiederherstellung des kriegsbeschädigten edlen Gutshauses Merberich bildet den grundlegenden Teil. Andere Abschnitte des Buches beschreiben die Glasharfe, deren Historie und Einfluss auf das Leben von Liselotte Behrendt. Um die Geschichte der Glasharfe spannungsreich zu schildern, lässt sich die Autorin geistig in der Zeit zurückzuversetzen. Schauplatz hierfür ist London im 18. Jahrhundert, als Glasinstrumente ihre Sternstunde feierten. Die sphärischen Töne der Glasharfe ziehen sich wie ein roter Faden durch den Roman und verleihen ihm eine idyllische Atmosphäre. Das Instrument dient als Bindeglied, das die einzelnen Kapitel des Werkes zusammenfügt und aus ihnen eine einheitliche Geschichte macht.

Instrument mit sphärischen Klängen

Liselotte Behrendt übernahm die Glasharfe von Hans Graf, der das Instrument selbst erbaut hat. Der Glasharfenpionier mit dem absoluten Gehör wählte aus über 50000 Gläsern jene mit den reinen und schönen Tönen aus. Aufgrund der geringen Bekanntheit und seltenen Verbreitung lernte Liselotte Behrendt das Instrument auf autodidaktische Weise zu spielen. Mithilfe befeuchteter Finger, die über die Ränder der Gläser streichen, werden der Glasharfe ihre sphärischen Töne entlockt. Dabei spielen sowohl eine gewisse Fingerfertigkeit als auch ein gutes Gehör eine wichtige Rolle. Die einzelnen zarten Töne verbinden sich schliesslich zu einer Melodie.

Über das Musikhaus Schott in Mainz erhielt Liselotte Behrendt die Adresse eines Musikers, der sich in Amerika der Forschung rund um die Glasharfe und entsprechender Noten verschrieben hat. Durch diesen Kontakt wuchs ihr Interesse für das aussergewöhnliche Instrument und dessen Geschichte. In den 80er Jahren reiste Behrendt ans erste Glasmusikfestival nach Columbus, Ohio. Über die Jahre wirkte die Glasharfenistin an jedem Festival mit, so in Boston, Philadelphia, München, Paris, gab zahlreiche Konzerte in Amerika und Europa und verzauberte ihre Zuhörer mit den Klängen ihres einzigartigen Instrumentes.

Der Roman ist in der Buchhandlung Wörterspiel in Rorschach erhältlich.