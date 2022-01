Fettabsaugen Weg mit dem Speck: Die Frau von Bergs Gemeindepräsident Sandro Parissenti eröffnet eine Praxis zum Fettabsaugen in der Stadt St.Gallen Sie behandelt Fettpolster, Falten und übermässiges Schwitzen: Tamara Parissenti, Oberärztin und Frau von Bergs Gemeindepräsident. Kürzlich hat sie in St.Gallen eine Praxis eröffnet. Auch ihren Mann hat sie schon mit Botox therapiert.

Tamara Parissenti empfängt Patientinnen und Patienten an der Vadianstrasse 31 in St.Gallen. Bild: Rita Bolt

Tamara Parissenti hat ihrer Praxis den Namen «Neya» gegeben und erst später festgestellt, dass «Neya» in anderen Sprachen mit Ziel und Zweck übersetzt werden kann. Das passe ganz gut zu ihrer Tätigkeit: «Mein Ziel ist es, meinen Patienten ein gutes Körpergefühl zu vermitteln», sagt die Fachärztin Gynäkologie. Mit ihrer Praxis hat sie sich auf Fettabsaugen spezialisiert, insbesondere auf die Fettreduktion bei Lipödemen.

Lipödem sei eine Erkrankung des Fettgewebes. Ohne grosse Krafteinwirkung würden sich an Armen oder Beinen blaue Flecken bilden.

«Die Druckstellen und teils Berührungen sind meist sehr schmerzhaft»

Eine Fettabsaugung (Liposuktion) an den betroffenen Stellen helfe meistens, wenn konventionelle Therapien zu keinem Ergebnis geführt hätten. Eine Liposuktion ist ein medizinischer Eingriff und sollte erst als letzte Therapiemöglichkeit in Betracht gezogen werden. Der Eingriff mit Gesprächen vor und nach der Operation dauere zwischen zwei bis drei Stunden. Kostenpunkt pro Fettabsaugung: rund 2500 Franken pro Körperzone.

Das Thema Lipödem werde erst seit einigen Jahren offen diskutiert. «Viele Menschen, vor allem Frauen, kennen das Krankheitsbild, wissen aber nicht, welche Therapien es dagegen gibt», sagt Parissenti. Deshalb sei Aufklärung wichtig.

Selbstbewusst leben und lieben

Die Ärztin freut sich, wenn sich die Menschen nach dem Fettabsaugen selbstbewusst zeigen. Ihr Wissen hat sie sich mehrere Jahre bei einem erfahrenen Spezialisten angeeignet. Tamara Parissenti hat bereits über 100 Behandlungen durchgeführt. «Ich jage keinem Schönheitsideal nach, sondern verbessere Nuancen, damit Patientinnen und Patienten schmerzfrei und selbstbewusst leben und lieben», sagt die 37-Jährige.

Ihre Praxis an der Vadianstrasse 31 in St.Gallen ist geschmackvoll eingerichtet und bietet viel Raum – auch für individuelle Gespräche. Nebst Fettabsaugen macht sie medizinische Faltenbehandlungen. «Ein entspannter Gesichtsausdruck bringt eine entspannte Begegnung», sagt die Mutter von zwei Kindern. Ebenfalls widmet sie sich der Behandlung von übermässigem Schwitzen. Botulinumtoxin-Injektionen seien seit Jahren eine gute Therapie, damit sich weniger oder gar keine Schweissflecken unter den Armen bilden. Betroffen von übermässigen Schwitzen sei ihr Ehemann. «Die Therapie zeigt Wirkung», sagt Sandro Parissenti mit einem Lächeln.

Oberärztin am Brustzentrum Frauenfeld

Tamara Parissenti ist in Mörschwil aufgewachsen und lebt mit ihrer Familie in Berg. In ihrer Praxis arbeitet sie bewusst nur Teilzeit und auf Voranmeldung, ihren Fokus will sie auch in Zukunft auf ihre Tätigkeit im Spital Frauenfeld setzen. Seit 2020 ist sie Oberärztin und leitet dort das Tumorboard Gynäkologie.

Sie war am Spital Grabs als Oberärztin und von 2012 bis 2018 als Assistenzärztin am Kantonsspital St.Gallen und Frauenfeld tätig. «Medizin und Ästhetik verbinden, Menschen zu einem positiven Körpergefühl verhelfen zu können, ist mein Traumberuf», sagt sie.