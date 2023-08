Festmeile 25’000 in 24 Tagen: Strandfestwochen Rorschach mit Besucherrekord Aufgrund der unsicheren Gewitterlage sind die Strandfestwochen Rorschach zwar etwas früher zu Ende gegangen als geplant, doch die Organisatoren rund um Initiant Dario Aemisegger ziehen dennoch eine erfreuliche Bilanz. Den Sturm hat die Infrastruktur beinahe unbeschädigt überstanden.

Die Strandfestwochen Rorschach fanden einmal mehr bei zauberhaftem Ambiente statt. Bild: Rudolf Hirtl

Die 5. Strandfestwochen Rorschach begannen am 28. Juli und gingen umrahmt von einer einmaligen Gewitterkulisse zu Ende. Veranstalter Dario Aemisegger sagt: «Wir haben das Gelände rechtzeitig evakuiert und verzeichneten keinerlei verletzte Personen. Ebenso hat sich unser sturmfestes Geländedesign und der Einsatz von teurem, aber sturmfestem Material bewährt. Wir haben praktisch keine Schäden auf dem Gelände. Unser Tower ist sturmfest konzipiert, die Werbebanner bestehen aus sogenanntem Lochfilet, sind 80 Prozent winddurchlässig und geeignet, um sie in Küstengebieten wie der Nordsee einzusetzen.»

Deutliches Plus mit 25’000 Besucher und Besucherinnen

Die Strandfestwochen hätten 30 Tage gedauert, sechs Tage hätten sie wetterbedingt geschlossen werden müssen. Laut Aemisegger haben 25’000 Besucher und Besucherinnen, und damit 10 Prozent mehr als letztes Jahr, den Anlass besucht. Die vergnüglichen Tage am östlichen Seeufer begannen eher verregnet und kühl. Danach zeigte sich der Sommer von seiner heissesten und trockensten Seite, gefolgt von Gewitter und Sturm Mitte der vergangenen Woche. «Wir sind mit dem Wetter zufrieden und konnten die verschiedenen Phasen sehr gut antizipieren. Dass wir bei 30 Festivaltagen an sechs Tage wetterbedingt schliessen mussten, ist Teil der Kalkulation», sagt Dario Aemisegger.

Dario Aemisegger, Initiant Strandfestwochen Rorschach. Bild: Hanspeter Schiess

Das neue Festivalgelände habe sich mehr als nur bewährt. Es sei grösser, verfüge über eine bessere Infrastruktur, wie Strom, Wasser sowie Abwasser, und lasse sich ausserdem vielfältiger gestalten.

Bilanz der Veranstalter ist durchwegs positiv

«25’000 glückliche Besucherinnen und Besucher auf dem neuen Festivalgelände, keinerlei Unfälle oder Personenschäden, über 20 sehr schöne und sonnige Tage und dann überstehen wir mit dem Sturm auch noch souverän die Feuertaufe – was will man mehr?», sagt Aemisegger und fügt zufrieden an: «Wir blicken glücklich und zufrieden auf die vermutlich schönsten Strandfestwochen zurück, die wir jemals feiern durften und freuen uns auf die nächste Ausgabe.»