Festivalsterben Musikfestival BBC Open in Gossau für kommende Jahre abgesagt – aus finanziellen Gründen Eigentlich hätte das 16. BBC Open an diesem Wochenende über die Bühne gehen sollen. Der Verein ist finanziell jedoch so stark geschwächt, dass er das Festival für die kommenden Jahre aufs Eis gelegt hat.

Lichterlöschen beim BBC Open: Das Gossauer Festival ist Geschichte. Bild: Urs Bucher

Das zweitätige Gossauer Festival BBC Open wäre eigentlich diesen Freitag und Samstag über die Bühne gegangen. «Um gute Acts engagieren zu können, hätte mit der Organisation bereits im Frühjahr des vergangenen Jahres begonnen werden müssen», teilt Mediensprecherin Rita Bolt mit. Dies sei jedoch nicht möglich gewesen. Nach der coronabedingten Absage des BBC Open im vergangenen Jahr, den geforderten Massnahmen des Bundes sowie dem Veranstaltungsverbot konnte die Planung für das 16. BBC Open 2021 nicht in Angriff genommen werden.

«Aus heutiger Sicht ist es nicht möglich, in den kommenden Jahren ein BBC Open durchzuführen.»

Der Verein BBC Open wurde in den vergangenen Jahren finanziell stark von der Butterbeer AG – dem BBC – unterstützt. «Das BBC leidet momentan sehr und wird vermutlich noch Jahre an den wirtschaftlichen Folgen von Corona zu beissen haben», heisst es in der Medienmitteilung. «Ohne Geld kein Festival», sagt Rita Bolt.

Auch müssten Sponsoren das Festival mit namhaften Beträgen unterstützen, was in der jetzigen Situation unmöglich erscheine. «Das OK hat deshalb beschlossen, das BBC Open auf Eis zu legen.»

Im vergangenen Jahr hatte das BBC Open bereits vier Künstler unter Vertrag, was mit Gagen verbunden war. Man hoffe, mit den Booking-Agenturen akzeptable Lösungen zu finden, damit kein finanzielles Fiasko entstehe, hiess es, als das Festival 2020 abgesagt wurde. Daraus seien ihnen keine finanziellen Verpflichtungen erwachsen, sagt Bolt.

Stars wie Baschi und Kool Savas

In der Zelthalle des BBC Open vergnügten sich an zwei Abenden jeweils bis zu 11'000 Gäste. Chartstürmern wie Kool Savas, Nico Santos, Baschi und Loco Escrito lockten das Publikum nach Gossau. Das Festival wurde ursprünglich von BBC-Chef Hampi Dürr ins Leben gerufen, um sich bei den Stammgästen zu bedanken. Die Preise waren darum immer moderat, 40 bis 55 Franken für einen Zweitagespass. Was als Strassenfest mit 200 Leuten begann, wuchs von Jahr zu Jahr zum Publikumsmagnet.

«Es ist in den Köpfen angekommen, dass so grosse Festivals nicht mehr so schnell stattfinden können», meint Bolt. Dass das BBC Open eines Tages wieder auferstehen könnte, sei nicht gänzlich ausgeschlossen. Den Verein BBC Open gebe es weiterhin.