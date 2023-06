Festival St.Gallen feiert den Auftakt zum Open Air: Viel Publikum bei Musig uf de Gass Bei bestem Wetter und bester Stimmung feierten rund 1400 Leute in der Innenstadt. Die meisten genossen die Gratis-Konzerte in der Marktgasse. Doch auch in den vier beteiligten Konzertlokalen war viel los: Bei einem musste gar ein Einlassstopp verhängt werden.

700 bis 800 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Konzerte auf der Bühne in der Marktgasse - im Bild die St.Galler Band Fraine. Bild: Sandro Büchler

Volle Marktgasse, volle Konzertlokale, Volksfeststimmung: Am Samstagabend spielten 17 Bands aus der Region in der Innenstadt. Das Festival Musig uf de Gass markiert jeweils den Startschuss des Open Air St.Gallen, welches in vier Wochen im Sittertobel über die Bühne geht. Fabienne Wolfschläger, Head of Content Festivals und Events bei der veranstaltenden Musikagentur Gadget, ist zufrieden: Die Stimmung am Festival sei sehr gut und friedlich gewesen.

Die Anzahl der Besucherinnen und Besucher zu nennen, sei schwierig. In der Marktgasse und den vier Konzertlokalen Palace, Øya, Flon und Kugl hätten insgesamt rund 1400 Gäste die Konzerte besucht. Wolfschläger schätzt, dass in der Marktgasse vielleicht 700 oder 800 Personen vor der Bühne feierten.

Ausverkauft:Einlassstopp im Palace

Zur guten Stimmung beigetragen hatte auch das gute Wetter. Die Leute hätten sich gefreut, draussen zu sein und gemeinsam Musik hören zu können, sagt Wolfschläger. Trotz der vielen Menschen sei die Stimmung friedlich gewesen. Der erste Auftritt auf der Bühne in der Marktgasse fand bereits um 17.30 Uhr statt, da hätten sich noch viele Eltern mit ihren Kindern unters Publikum gemischt. Je später die Konzerte, desto «erwachsener» wurde das Publikum.

Im Palace wurde es sogar so voll, dass es zu einem Einlassstopp kam. Fabienne Wolfschläger erlebte die Stimmung im Palace als sehr schön, die Leute hätten mitgemacht und die Bands unterstützt. Ihr persönliches Highlight: Der Auftritt der Band Worries And Other Plants im Palace. Sie freut sich, dass die Band in vier Wochen das Open Air St.Gallen eröffnet.

Die Band und der St.Galler Rapper Rapture Boy sind die einzigen, die dieses Jahr den Sprung vom Musig uf de Gass auf die Bühne des Open Airs geschafft haben. Das kleine Festival findet seit 1986 statt, um dem regionalen Musiknachwuchs erste Auftrittsmöglichkeiten zu verschaffen.