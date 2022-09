Festival Am Mittwoch startet das «Weihern Openair»: Auf dem St.Galler Freudenberg können sich nun alle wie eine Berühmtheit verwöhnen lassen Von Mittwoch bis Samstag treten national bekannte Musikerinnen und Musiker am Festival im Familienbad Dreilinden auf. Neu gibt es auch ein VIP-Angebot.

Aufbauarbeiten für das «Weihern Openair» beim Familienbad Dreilinden. Arthur Gamsa

Am Sonntag noch ein Ort, wo Badegäste verweilten, und heute ein Konzertgelände mit zig Helferinnen und Helfern: Im Familienbad Dreilinden sind die Aufbauarbeiten für das «Weihern Openair» in vollem Gange. Am Mittwochabend beginnt das Festival unter freiem Himmel. «Die Plattform für das Verpflegungszelt und Teile von der Bühne stehen bereits», sagt Presseverantwortliche Melanie Schweizer-Toman. An Technik, Beleuchtung und Zelt wird am Dienstag gearbeitet. Der Feinschliff folgt am Mittwoch bis zur Türöffnung um 18 Uhr.

Tickets noch erhältlich

Anders als im vergangenen Jahr ist das «Weihern Openair» noch nicht ausverkauft. Woran liegt das? Schweizer-Toman sagt: «Im letzten Jahr konnten aufgrund der Coronapandemie wesentlich weniger Musikveranstaltungen stattfinden als in diesem Jahr.» Das habe dazu geführt, dass bekanntere Künstlerinnen und Künstler der Schweizer Musikszene gebucht werden konnten und somit auch mehr Tickets verkauft wurden.

Ausserdem ist das «Weihern Openair» eine der letzten Veranstaltungen der Open-Air-Saison. Schweizer-Toman sagt: «Weil viel los war im Sommer, ist das Bedürfnis nach Livemusik etwas kleiner gegen Ende der Saison.» Ob einige der Abende bis zur Türöffnung noch ausverkauft sein werden, ist nun ganz vom Wetter abhängig. Die Tickets sind online sowie an der Abendkasse erhältlich.

Das Programm und die Künstler im Detail Den Anfang am Mittwoch machen Profi-Snowboarder und Musiker Pat Burgener sowie Marius Bear, der die Schweiz am Eurovision Song Contest 2022 vertreten hat. Am Donnerstag stehen die Schweizer Indie-Folk-Band The Gardener & The Tree und Andryy, ein Schweizer Mundart-Popsänger, auf dem Programm. Am Freitag gehört die Bühne der Schweizer Indie-Folk-Band Black Sea Dahu, dem Schweizer Popsänger Crimer und dem Schweizer Elektro-Pop-Duo Mischgewebe. Den Abschluss am Samstag machen die beiden Schweizer Pop-Bands Stahlberger und Panda Lux.

Nicht nur für die Ohren ein Genuss

Lieblingsmusik hören und essen wie im Gourmetrestaurant: Das ist dieses Jahr dank des sogenannten «Hospitality»-Angebots möglich. Dabei handelt es sich um eine Art VIP-Paket, das man buchen kann. Als Gast hat man die Möglichkeit von Punktekoch Ralph Frischknecht, Inhaber des Landgasthofs Sternen in Bühler, bekocht zu werden. «Den Gästen wird ein 3-Gänge-Menu in einem schönen Zelt serviert», sagt Schweizer-Toman.

Das Abendessen kann in 8er- oder 4er-Paketen gebucht werden und kostet jeweils 2320 Franken oder 1160 Franken. Bisher hatten ausschliesslich Sponsoren Zugang zum sogenannten «Hospitality»-Zelt. Aufgrund der hohen Nachfrage von anderen Gästen hätten sich die Veranstalter entschieden, das Zelt für alle zugänglich zu machen, sagt Schweizer-Toman. «Die Idee kommt sehr gut an, die VIP-Plätze sind an allen Abenden relativ gut bebucht.» Dennoch sind am Mittwoch, Freitag und Samstag noch wenige Plätze frei. Schweizer-Toman sagt:

«Wir wollen den Gästen ein unvergessliches Abendessen bieten.»

Neues Konzept dank Coronapandemie

Im Jahr 2018 wurde das «Weihern Openair» vom jetzigen Organisator Diego Schweizer und seiner Frau Melanie Schweizer-Toman übernommen. Vor zwei Jahren konnte das Festival coronabedingt nicht stattfinden und im vergangenen Jahr durften ausschliesslich Gäste mit einem Coronazertifikat teilnehmen. «Wir freuen uns, die Besucher wieder ohne spezielle Massnahmen begrüssen zu dürfen», sagt Schweizer-Toman.

Die Pandemie hatte jedoch auch Vorteile für die Organisatoren. Sie nutzten die Zwangspause im Jahr 2020 für eine Änderung des Konzepts. Dank einer Sonderbewilligung der Stadt konnte das Festival letztes Jahr zum ersten Mal an vier statt an drei Abenden stattfinden. So bleibt es auch dieses Jahr.

Schweizer-Toman sagt, dass sie und ihr Mann sich mittlerweile sehr wohl in der Rolle als Organisatoren des «Weihern Openair» fühlen. «Wir lernen jedes Jahr etwas Neues dazu», sagt sie.

