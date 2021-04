Auf Sand gebaut Stars der Carverszene freuen sich auf Rorschach: Noch steht das Sandskulpturen-Festival aber auf wackeligen Beinen Das Thema für die Sandkünstler in Rorschach steht fest. Ab 14. August versuchen sie mit ihren Kunstwerken «Small World Tiny Dreams» umzusetzen. Festivalleiter Urs Koller ist guten Mutes, den Anlass durchführen zu können, doch noch fehlt es an Sponsoren.

Es ist eine breite Unterstützung nötig, um das beliebte Festival am Rorschacher Seeufer wieder auf die Beine stellen zu können. Bild: Hanspeter Schiess (August 2019)

Corona soll nicht auch noch das internationale Sandskulpturen-Festival auf der Arionwiese in Rorschach beherrschen, das vom 14. August bis 21. September stattfinden soll. Festivalleiter Urs Koller hatte daher im März betont, dass das vorgegebene Thema mit Sicherheit nichts mit Corona zu tun haben werde.

Viel Spielraum für ihre Interpretationen

So ganz lassen sich die Augen vor Covid-19 aber dann doch nicht verschliessen. «Small World Tiny Dreams» – nach diesem Motto haben die zehn Künstlerpaare bei der 22. Austragung zu bauen. «Die Welt, in der wir seit der Pandemie leben, ist kleiner geworden. Und auch die Möglichkeiten für unsere persönlichen Träume wurden markant eingeengt», so Koller zur Themenwahl. Allerdings hätten die Carverinnen und Carver (so werden Sandkünstler in der Szene genannt) beim Festival in Rorschach immer sehr viel Spielraum für ihre Interpretationen. Zudem enge nicht nur die Pandemie das Leben ein. Wer beispielsweise auf seinen ökologischen Fussabdruck achte, der könne nicht so ausschweifend weitermachen, wie in der Vergangenheit. Daher biete das Thema viele Möglichkeiten, auch ausserhalb von Corona.

Wilfred Stijger drückt der Festivalleitung die Daumen

Wilfred Stijger Bild: PD

Wilfred Stijger, der sich am Bodensee zum absoluten Publikumsliebling gemausert hat, schätzt genau diese künstlerische Freiheit, die ihm die Festivalleitung lässt. «Ich komme sehr gerne nach Rorschach und drücke fest die Daumen, dass das Festival durchgeführt werden kann», so der Holländer, der zu den absoluten Superstars in der Sandskulpturenszene zählt. «Ich finde das Thema spannend und werde mir in den kommenden Wochen den Kopf darüber zerbrechen, wie ich das Thema umsetzen werde.»

Ein Thema zum Träumen

Ludo Roders Bild: PD

Auch seine Landsfrau Ludo Roders ist in Rorschach regelmässig im Teilnehmerfeld zu finden. Roders gewann 2004 vor Anique Kuizenga, die 2006 einen weiteren zweiten Rang erreichte. Im Duo mit Roders schaffte sie dies 2009 nochmals. Während Kuizenga einige Jahre nicht mehr in Rorschach war, trat Roders fast jedes Jahr hier an. Sie war zuletzt Zweite 2011 und 2017. «Ich mag das vorgegebene Thema. Urs Koller kommt immer mit diesen schönen Ideen, mit denen man träumen kann», sagt sie. Roders sagt:

«Ich hoffe sehr, im August in Rorschach dabei zu sein. Ich vermisse es, dort zu sein.»

Bis zum Festival ist noch einiges zu tun. So muss Koller die Teilnehmer vom Abschluss einer Reiseversicherung überzeugen, falls alles doch noch ins Wasser fallen würde. Koller ist aber guten Mutes, dass das Festival im Rahmen der im August geltenden BAG-Vorschriften durchgeführt werden kann. Er hat Verständnis dafür, dass das Geld bei Sponsoren nicht so locker sitzt, wie auch schon. Er hofft aber, die finanziellen Mittel für die Durchführung aufbringen zu können.