Festival Familienstimmung auf der Eggersrieter Höhe: Rund 20 Freiwillige helfen beim Aufbau für das «Sur Le Lac» Dieses Wochenende findet das Festival zum 16. Mal statt. Bis zum Einlass der Besucherinnen und Besucher am Freitagmittag gibt es noch einiges zu tun.

Die grosse Bühne nimmt Gestalt an. Die Helfenden installieren darauf die Technik. Bild: Arthur Gamsa

Der Himmel ist bewölkt und vereinzelte Regentropfen verirren sich auf die Eggersrieter Höhe. Der guten Stimmung der rund 20 Helferinnen und Helfer, die am Mittwoch beim Aufbau des «Sur Le Lac» mit anpacken, tut das keinen Abbruch. «Auf die Familienstimmung und Vorfreude beim Aufbau freue ich mich jedes Jahr besonders», sagt Lorena Vellone, die Mitglied der Festivalleitung und auch auf dem Gelände anzutreffen ist.

Die Aufbauarbeiten sind seit letztem Wochenende in vollem Gang

Seit letztem Samstag wird auf der Eggersrieter Höhe jeden Tag gehämmert und geschraubt. Die grosse Bühne samt Bühnentechnik nimmt an diesem Mittwochmorgen Gestalt an. Für die kleine Bühne braucht es mehr Fantasie. Momentan ist die Stelle, an der sie stehen wird, erst auf der Wiese ausgesteckt. Am Mittwochabend soll sie aber bereits fertig aufgebaut sein.

Die Essens- und Getränkestände sind auch bald alle aufgestellt. Ab Freitagmittag wird dann an einem der Stände zum ersten Mal überhaupt Sabich, ein israelisches Gericht serviert. Altbekannt ist hingegen das Teezelt, in dem es Tee, Kaffee und Kuchen gibt. Das Teezelt zeigt sich dieses Jahr in einem neuen Kleid, denn es kommt nicht mehr als Tipi daher, sondern sieht nun den restlichen Zelten ähnlich.

Ebenfalls neu ist das Bezahlsystem auf dem Gelände. Wer die israelische Spezialität Sabich oder vom sonstigen Angebot probieren möchte, zahlt mit Wertebons, die man am Eingang des Festivals durch Bar- oder Kartenzahlung erwerben kann.

Das Chapiteau-Zelt kehrt halb so gross zurück

Das Chapiteau-Zelt, das einem Sturm zum Opfer gefallen ist, konnte teilweise repariert werden. Jetzt wird es, halb so gross wie vorher, als Bar wieder errichtet. Mithilfe der Vereinsbons der Migros sammelten die Unterstützerinnen und Unterstützer des Festivals Geld für ein neues Zelt. «Da solche Zelte sehr teuer sind, hat es dieses Jahr leider nicht für ein neues gereicht», sagt Vellone. Es seien aber viele Bons gesammelt worden, und man wolle weiter dranbleiben. «Dafür ist es dann umso cooler, wenn das Zelt wirklich da ist.»

Im grossen Zelt hinter der grossen Bühne läuft die Kaffeemaschine auf Hochtouren. Koffein und Wärme sind bei diesem Wetter hilfreich. «Eigentlich ist es gut, dass es nicht so heiss ist. So schwitzt man weniger», sagt Marco Müller, der für die Koordination des Auf- und Abbaus zuständig ist. Nur der gelegentliche Regen sei mühsam. Für die Tage des Festivals sehe die Wetterprognose aber gut aus. Man freue sich auf das schöne Wetter.

«Hier mitzuhelfen, ist für uns alle eine willkommene Abwechslung zum Alltag»

Insgesamt sind rund 250 Helferinnen und Helfer am Festival beteiligt. Beim Aufbau helfen jeden Tag zwischen 15 und 20 mit. «Hier mitzuhelfen, ist für uns alle eine willkommene Abwechslung zum Alltag», sagt Müller. Viele nähmen sich auch extra frei, um dabei zu sein.

Die Vorfreude auf das Festival mit Seesicht ist aber nicht nur dank der Familienstimmung und der guten Wetterprognose so gross. Natürlich freuen sich auch alle auf die 20 Künstlerinnen und Künstler, die ihre Musik auf die Eggersrieter Höhe mitbringen.

Nationale und internationale Acts spielen auf der Eggersrieter Höhe

Das Line-up bietet eine gute Mischung aus nationalen und internationalen Acts. Alice Longyu Gao kommt mit Hyperpop aus China. Die «Königin des East London Avant-Punk» Nuha Ruby Ra, die Bands Nukuluk und Butch Kassidy, sowie das Duo O. reisen aus Grossbritannien an. Auf der Bühne werden aber auch wieder Schweizer Musikerinnen und Musiker stehen. Dazu gehört die St.Galler Band Stahlberger, die nach neun Jahren auf die Eggersrieter Höhe zurückkehrt.

«Für Freitag haben wir um die 1000 Tickets verkauft, für Samstag ungefähr 800», sagt Vellone. Mit den ungefähr 250 Helferinnen und Helfern, die für ihre Arbeit mit Tickets und Essensbons entschädigt werden, wären täglich um die 1100 Personen auf dem Festivalgelände.

Neues Ticketsystem hat funktioniert

Dieses Jahr gibt es erstmals unterschiedliche Preiskategorien für die Festivaltickets. Ein Eintagespass kostet 48 Franken in der Kategorie Budget, 53 Franken in der Kategorie Classic und 58 Franken in der Kategorie Lovers. So könnten laut Medienmitteilung auch jene mit einem kleineren Budget das Festival besuchen. «Festivallovers» hingegen können durch die Wahl der teuersten Kategorie dem Festival fünf Franken spenden.

«Die gewählten Ticketpreise haben sich so verteilt, wie gedacht», sagt Vellone. Ein Grossteil der Besucherinnen und Besucher habe sich für die Kategorie Classic entschieden. Die verkauften Tickets in der Kategorie Lovers würden den günstigeren Preis der Tickets der Kategorie Budget ungefähr kompensieren.

So weit laufen die Vorbereitungen nach Zeitplan. Am Donnerstagabend steht der grösste Teil der Infrastruktur. Am Freitagmorgen folgen der Feinschliff und die Beleuchtung, bevor sich um 12 Uhr der Eingang des Festivals öffnet. Wer das «Sur Le Lac» besuchen möchte, kann das. Auf der Website des Festivals gibt es noch Tickets.