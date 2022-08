Festival «Es hat einfach alles gepasst»: So war die 15. Ausgabe des «Sur Le Lac» in Eggersriet Zwei Tage lang wurde auf der Eggersrieter Höhe gefeiert. Nun ist das 15. «Sur Le Lac» Geschichte. Friedliche Stimmung, perfektes Wetter, glückliche Künstlerinnen und Künstler: Die Festivalleitung zieht eine durchwegs positive Bilanz.

Das «Sur Le Lac» in Eggersriet fand am Wochenende zum 15. Mal statt. Bild: Belinda Schmid (13. August 2022)

In der Wiese sitzen, die schöne Aussicht und ein kühles Bier geniessen, Freunde und alte Bekannte treffen, der Musik lauschen und bis spät in die Nacht feiern: Das alles war an diesem Wochenende auf der Eggersrieter Höhe wieder möglich. Dort fand bereits zum 15. Mal das beliebte «Sur Le Lac» statt.

18 Acts traten am Freitag und Samstag auf zwei Bühnen auf, unter anderem Sirens Of Lesbos aus Bern, Batbait aus Zürich, Sorry aus London, Geese aus New York, Elio Ricca aus St.Gallen und Demolition Unit aus Tunesien. Petrus meinte es gut mit den Besucherinnen und Besuchern: Das Festival konnte bei schönstem Sommerwetter durchgeführt werden.

Die Bilanz fällt am Sonntagnachmittag denn auch durchwegs positiv aus. «Es war einfach nur super», sagt Lorena Vellone auf Anfrage. Sie ist Mitglied der achtköpfigen Festivalleitung und verantwortlich für die Kommunikation. «Die Stimmung war sehr friedlich und die Besucherinnen und Besucher haben sich gefreut, wieder am ‹Sur Le Lac› zu sein.» Auch über das Wetter könne man sich nicht beklagen, ergänzt Vellone lachend.

«Es hat einfach alles gepasst und Spass gemacht.»

Alle Bands kamen wie geplant an

Nicht nur vor der Bühne, sondern auch auf und hinter dieser sei die Stimmung familiär und gemütlich gewesen. «Die Künstlerinnen und Künstler waren alle mega happy und freundlich. Die internationalen Acts freuten sich, wieder im Ausland spielen zu können», sagt Vellone. Die Festivalleitung sowie einige Bands hatten aufgrund des aktuellen Flugchaos im Vorfeld etwas Bedenken wegen der Anreise. Alle Bands seien aber glücklicherweise wie geplant in Eggersriet angekommen, so Vellone. Auch sonst habe es am Festival keine Zwischenfälle gegeben.

Jene Künstlerinnen und Künstler, die zum ersten Mal am «Sur Le Lac» waren, seien hin und weg von der Aussicht auf den Bodensee gewesen, sagt Vellone:

«Sie waren bereits bei der Hinfahrt begeistert.»

Insgesamt 18 Acts traten am Freitag und Samstag am Festival auf. Bild: Belinda Schmid (13. August 2022)

Extra ans «Sur Le Lac» angereist war auch eine Delegation des Sailing-Stones-Festival in Tunesien, mit welchem die Festivalleitung einen Austausch geplant hatte. Auch den tunesischen Gästen habe das Eggersrieter Festival gut gefallen, sagt Vellone. Die beiden Crews hätten sich über die jeweilige Festivalorganisation unterhalten und Erfahrungen ausgetauscht. Das sei interessant und wertvoll gewesen.

In den nächsten Tagen verschwindet das Zeltdorf wieder

Ausverkauft war das Festival in diesem Jahr nur am Samstag, wie Lorena Vellone sagt. Am Freitag habe es vereinzelt noch Tickets gegeben. Am ersten Tag pilgerten rund 1100 Festivalliebhaberinnen und -liebhaber auf die Eggersrieter Höhe, am Samstag 1800. «Wir sind sehr zufrieden», sagt Vellone.

Nach dem Feiern geht es nun an den Abbau. Ein kleiner Teil sei bereits in der Nacht auf Sonntag erledigt worden, sagt Vellone. Die eigentlichen Abbauarbeiten starteten aber am Sonntagmittag. Bis am Donnerstag soll alles fertig und die Wiese wieder leer sein. Trotz der langen Tage in der vergangenen Woche – die Aufbauarbeiten für das «Sur Le Lac» dauerten sieben Tage – sei man immer noch motiviert und voller Energie, sagt Vellone. «Wir können glücklicherweise auch beim Abbau auf viele Helferinnen und Helfer zählen.»