Festival DJ Ötzi kommt nach Wittenbach: Am Samstag steigt das Sommernachtsfest Die Event- und Gastrofirma Vinato in Wittenbach organisiert ein Festival mit einem besonderen Gast: DJ Ötzi. Für Lieder wie «Anton aus Tirol» oder seine Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen wurde der Österreicher berühmt.

Volksschlager-Open-Air 2018 auf dem Heitere Zofingen: DJ Ötzi weiss, wie man Stimmung macht und lässt das Publikum singen und feiern. Bild: Andre Albrecht

In Wittenbach findet am 13. August beim Restaurant Vinato ein Sommernachtsfest mit Spezialgast statt. Der österreichische Star DJ Ötzi tritt in der Ostschweiz auf. Mit dem Lied «Anton aus Tirol» war der mittlerweile 55-Jährige damals in der Schweiz für 28 Wochen auf Platz zwei in den Charts. Wie die Veranstalter auf ihrer Website schreiben, geht für sie ein Traum in Erfüllung: «Wir freuen uns riesig auf DJ Ötzi.» Auch der DJ selbst freut sich. Auf Anfrage schreibt er: «Meine ersten Auftritte als DJ hatte ich in der Schweiz. Das Land ist wie eine zweite Heimat für mich.» Neben dem Österreicher wird auch DJ Don Cojones auftreten und für Partystimmung sorgen.

Entstanden ist das Sommernachtsfest laut Geschäftsführerin Monika Marconato vor zwei Jahren zu Beginn der Pandemie. «Als man im Sommer 2020 endlich wieder draussen etwas veranstalten konnte, entschloss sich mein Mann, kurzerhand ein Fest zu veranstalten», sagt sie. Schnell bekam das Ehepaar positives Feedback aus der Bevölkerung. Das gab die Motivation, das Fest weiterzuführen. Einer der Headliner ist die Band Partyhelden. Über sie sind die Organisatoren auf DJ Ötzi gekommen. «Wir wollten dieses Jahr etwas grösseres machen», sagt Marconato. Für sie ist die Feier etwas Besonderes, weil es nicht zu gross ist und die Atmosphäre dementsprechend gemütlich ist. Ihr geht es ums Zusammensein, Lachen und Freude haben am Leben. Doch nur lokal oder regional ist das Fest nicht. Es war bereits vor dem Auftritt von DJ Ötzi über die Grenzen bekannt. Marconato sagt:

«Wir hatten letztes Jahr sogar deutsche Besucher.»

Auch an Unterstützung mangelt es nicht. Die lokalen Besucherinnen und Besucher sagten schon zu Marconato, dass es sie freue, wenn etwas in Wittenbach laufe.

Flugshow kurz nach Beginn des Festes

Alle, die es nicht mehr erwarten können, die können ab dem 10. August um 18 Uhr ihre Tickets auf Eventfrog.ch kaufen. Es gibt Sitz- und Stehplätze. Zusätzlich zum normalen Ticket gibt es noch das VIP-Package. Diese speziellen Tickets können aber ausschliesslich unter vinato.ch/reservation oder unter der Telefonnummer 071 290 14 63 reserviert werden.

Für sogenannte VIPs wie normale Besucher ist die Türöffnung am Samstag um 16 Uhr. Die Show selbst beginnt um 18 Uhr. Dazwischen, eine halbe Stunde nach Türöffnung, wird etwas Besonderes geboten: eine Flugshow. Bis drei Uhr morgens legt der DJ auf. Bis dahin wird auch die Bar weiter betrieben. Mit einer Absage der Veranstaltung muss auch nicht gerechnet werden. Denn falls es regnen sollte, sind die Organisatoren mit einem Festzelt vorbereitet. Mit den von Meteo angekündigten 24 Grad findet das Sommernachtsfest aller Voraussicht nach draussen auf dem Parkplatz des Vinato statt.