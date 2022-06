Festhütte St.Gallen 28'000 Zuhörerinnen und Zuhörer am New-Orleans-Festival in St.Gallen: Als wäre da nie eine Pause gewesen Volle Gassen am «New Orleans Meets St.Gallen»: Es ist der erste Grossanlass in der Stadt seit dem Ende der Pandemie. Nur ein Regen-Intermezzo sorgt für einen kurzen Unterbruch des schwül-heissen Musikabends.

Am 33. «New Orleans Meets St.Gallen»-Festival sind am Dienstag 28'000 Zuhörerinnen und Zuhörer von Blues, Dixie und Swing in den Bann gezogen worden, wie etwa von der «The Louis Armstrong Celebration Band» (im Bild). Bild: Ralph Ribi (21.06.2022)

Es ist ein schwül-warmes Volksfest. Die Gassen der St.Galler Altstadt füllen sich an diesem Dienstagabend mehr und mehr. Es ist wieder New Orleans. Das Festival, das dem Geist und der Musik der grössten Stadt im US-Bundesstaat Louisiana huldigt, findet nach drei Jahren Unterbruch wieder statt. Die Pandemie machte den Organisatoren in den vergangenen zwei Jahren einen Strich durch die Rechnung.

Jetzt ist das ungezwungene Musikfestival wieder da. Den Auftakt macht die «Streetparade», die Strassenparade, an der eine Combo musizierend durch die Strassen zieht. Zuvorderst eine Musikerin mit Rassel und Schirm – noch ist dieser gegen die Sonne. Später schützt dieser vor dem herunterprasselnden Gewitterregen.

Heisse Rhythmen bei strahlendem Sonnenschein: Mit einer Strassenparade beginnt das New-Orleans-Musikfestival. Bild: Ralph Ribi (21.06.2022)

Rauchschwaden von Gegrilltem wabern durch die Luft, das Glace schmilzt schnell, überall prosten sich vergnügte Menschen mit Mehrwegplastikbechern zu. Bei den Kleinen ist der Becher mit Rivella gefüllt, bei den Grossen mit Bier – die Farbe ist dieselbe. Ein paar Velofahrerinnen und -fahrer versuchen sich mit ihrem Gefährt durch die Publikumsmassen zu schlängeln.

Von urchig bis filigran, von Blues bis Dixie-Jazz

Ein Fest wie eh und je? Nicht ganz. Die Stimmung ist gemächlicher. «Wir sind uns das Drängeln gar nicht mehr gewohnt», sagt ein Mann aus Waldstatt. Trotz Menschenauflauf und wieder steigenden Infektionszahlen, Corona ist an diesem Abend kein Thema. Nur einmal schreitet eine Frau mit einer FFP2-Maske durchs Gedränge. Sie ist alleine mit der Mund-Nasen-Bedeckung.

Bruno Bischof, Organisator New Orleans Meets St.Gallen. Bild: Urs Bucher

Am New-Orleans-Festival überwiegt die wiedergewonnene Lebensfreude. Mitten im Kuchen steht Organisator Bruno Bischof. «Die Stimmung ist fantastisch – wie in früheren Jahren.» Es sei einfach nur eine Freude, so viele Menschen zu sehen, sagt Bischof.

«Alle sind happy.»

Er schätzt, dass rund 28'000 Personen gekommen sind.

In der Schmiedgasse beginnt «The Louis Armstrong Celebration Band» aus den Niederlanden und Belgien. Für die Trompeten-, Klarinetten-, Piano-, Kontrabass- und Schlagzeugsolos gibt es Szenenapplaus. Jung und Alt wippen zum Dixie-Jazz. Der Blues in der Marktgasse von «Stompin Howie and the Voodoo Train» ist mitreissend. Der Sound auf der Bühne beim Waaghaus ist mit der Handorgel weitaus urchiger. Bei «Duke Heitger’s International Steamboat Stompers» in der Neugasse geht es filigraner zu und her. Paare tanzen zum beschwingten Jazz.

Der Regen kommt doch noch

Doch Regen liegt in der Luft. Immer wieder gehen die Blicke einzelner Menschen in die Höhe oder zum Niederschlagsradar auf dem Handy. Just um 21 Uhr, als die Stimmung den Höhepunkt erreicht, setzt der Regen ein. «Ein New Orleans ohne Regen gibt es nicht», kommentiert eine Frau lakonisch. Ein Anderer sagt:

«Jetzt war es mehrere Tage trocken und heiss – aber pünktlich zum New Orleans kommt der Regen doch noch.»

Für viele schwitzende Menschen dürfte es die lang ersehnte Abkühlung sein – für die Organisatoren ist es eher ein Ungemach.

Der Niederschlag intensiviert sich. Die Bands unterbrechen ihre Konzerte. Das Publikum hastet in die Restaurants und Bars, unter die Pavillons und unter die vorsorglich mitgebrachten Regenschirme. Bei einigen ist die Festlaune verflogen und sie eilen ohne Umschweife nach Hause. Nach dem rund 30-minütigen Regen-Intermezzo nimmt das Fest wieder Fahrt auf. Saxofonklänge hallen durch die frisch gewaschenen Gassen.