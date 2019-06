Festen, bis die Bänke brechen Christof Hafner, der Präsident des Organisationskomitees, zieht nach dem Sportfest Häggenschwil ein positives Fazit. 4000 Festgängerinnen und Festgänger hätten den Anlass besucht. Roger Berhalter

Christof Hafner, OK-Präsident Sportfest Häggenschwil

OK-Präsident Christof Hafner spricht nach dem Anlass von einem rundum gelungenen Fest. «Die Stimmung war am ganzen Wochenende fröhlich und friedlich bei über 4000 Festgängern.» Am Freitag sei das Sportfest zwar noch bei stürmischem Wetter gestartet. Einige Absperrungen mussten neu aufgestellt werden.

Am Samstagmorgen um 8 Uhr habe der Wettkampf dann aber bei herrlichem Sportwetter begonnen. «Alle 75 Vereine haben sportliche Höchstleistungen erbracht», sagt Hafner. Wobei der KTV Oberriet schliesslich als klarer Festsieger in der ersten Stärkeklasse im Sektionswettkampf hervorgegangen sei. Am Samstagabend herrschte mit den Pläuschlern ausgelassene Partystimmung, Tanzen auf Tischen und Bänken inklusive. «Einige Tische und Bänke mussten für den Sonntag ausgewechselt werden», sagt Hafner.

Zum Abschluss sangen die Fäaschtbänkler

Am Sonntag nach dem Frühschoppen sei man mit Fahnendelegation in die Kirche eingezogen und habe dort einen ökumenischen Festgottesdienst gefeiert. Am Sonntagabend endete das Sportfest mit einem Auftritt der bekannten Partyband Fäaschtbänkler. «Von Klein bis Gross haben alle getanzt und gefestet.»