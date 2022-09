Femizid Rorschacherberg: 61-Jähriger tötet 56-jährige Ehefrau und stirbt danach an einem Herzinfarkt – Paar war der Polizei bekannt Ein Mann meldete seine Eltern am Mittwoch gegen 8 Uhr als vermisst. Die daraufhin ausgerückten Mitarbeitenden der Kantonspolizei St.Gallen finden im Wohnhaus der Eltern in Rorschacherberg dann beide tot vor. Die Strafverfolgungsbehörden des Kantons St.Gallen ermitteln nun wegen eines Tötungsdeliktes.

Die Polizei fand das Ehepaar tot in einem Zimmer der Wohnung vor. Symbolbild: Kapo SG

Nach der Vermisstmeldung durch den Sohn am Mittwochmorgen rückten Mitarbeitende der Kantonspolizei St.Gallen an den Wohnort des Ehepaares in der Sulzbergstrasse in Rorschacherberg aus. Als die verschlossene Wohnungstüre geöffnet wurde, fanden sie in einem Zimmer das Ehepaar tot vor.

Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, waren die Umstände, welche zum Tod des Ehepaars führten sowie die Todesursachen unklar. Ein Tötungsdelikt stand bei den Ermittlungen aber klar im Vordergrund. Nebst verschiedensten Spezialisten der Kantonspolizei St.Gallen rückte auch das Institut für Rechtsmedizin aus. Der fallführende Staatsanwalt koordinierte die Ermittlungen, die Spurensicherung und die Befragungen von Auskunftspersonen.

Frau getötet, Mann eines natürlichen Todes verstorben

Die Obduktionen der Leichen durch das Institut für Rechtsmedizin am Kantonsspital St.Gallen ergab, dass die Frau, eine 56-jährige Österreicherin, eines gewaltsamen Todes starb. Die Strafverfolgungsbehörden gehen im Moment davon aus, dass der Ehemann seine Ehefrau umbrachte und anschliessend eines natürlichen Todes ebenfalls verstarb. Auf Nachfrage heisst es bei der St.Galler Kantonspolizei:

«Der 61-jähriger Italiener ist an einem Herzinfarkt gestorben.»

Eine Schusswaffe oder ein Messer waren nicht im Spiel. Über die Todesursache der Frau werden keine Angaben gemacht. Wie Polizeisprecher Hanspeter Krüsi weiter bestätigt, war das Ehepaar der Polizei bekannt: «Wir mussten in der Vergangenheit einige Mal wegen Streitereien zwischen den beiden Personen ausrücken.» Körperliche Gewalt habe die Kantonspolizei allerdings dabei nie feststellen können. «Die Streitereien gingen ausserdem immer von beiden Parteien aus», fügt Krüsi hinzu.

Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei St.Gallen sind noch nicht abgeschlossen und laufen weiter. (kapo/aye)