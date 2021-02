Fell und Federn Haustier-Serie: «Seit ich einen Hund habe, lerne ich so viele Leute kennen wie noch nie» – diese St.Gallerin verbindet mehr als ihr Äusseres mit ihrer Hündin Nima In einer Serie stellen wir Ostschweizerinnen und Ostschweizer und ihre Büsis, Hamster oder Pferde vor. Zum Beispiel Leah Tayler und Hündin Nima. Die Mischlingshündin mit schwarzem Fell passt nicht nur optisch perfekt zu ihrem Frauchen.

Immer Ton in Ton: Leah Tayler und ihre Hündin Nima. Bild: Tobias Garcia (20. Januar 2020)

Steckbrief Name: Nima Rasse: Labrador-Schäfer-Vizsla-Mischling Alter: 1,5 Jahre Wohnort: St.Gallen Lieblingsessen: Isst alles gerne ausser Bananen. Charakter: Sehr gutmütig, liebevoll und spielfreudig.

Von den Stiefeln über die Jacke bis zum Schal, Leah Taylers Kleidungsstil kennt nur eine einzige Farbe: Schwarz. Auch ihre eineinhalbjährige Mischlingshündin Nima hat ein durchwegs schwarzes, glänzendes Fell. Nur an den Zehen und an der Brust sind ein paar wenige Haarbüschel weiss.

Die beiden passen aber nicht nur optisch zusammen. Die 39-Jährige schloss Nima schon als Welpe ins Herz, bei ihrer ersten Begegnung. Tayler benannte sie nach der Schriftstellerin Agatha Christie: Die berühmte Krimiautorin wurde von ihrem Enkel Nima genannt.

Die 1,5-jährige Mischlingshündin wirkt verspielt. «Momentan ist sie ein Teenager und macht manchmal Seich, aber sie hat auch viel Humor.»

Vor bald zwei Monaten ist Nima von einem Auto angefahren worden und brach sich das Bein. Für Leah Tayler ein Schock: «Das hat mich stark beschäftigt, ich habe mir auch Vorwürfe gemacht.» Inzwischen ist der Bruch gut verheilt.

Eine kinoerprobte Hündin

Wenn Leah Tayler mit Nima unterwegs ist, wird sie oft von Fremden angesprochen. Die meisten mögen Nima auf Anhieb. Tayler sagt:

«Seit ich einen Hund habe, lerne ich so viele Menschen kennen wie noch nie.»

Die Stadtsanktgallerin ist mit Hunden aufgewachsen. «Für mich war klar, dass ich irgendwann einen eigenen haben werde», sagt sie. So eine Anschaffung darf jedoch nicht leichtfertig geschehn. Drei- bis viermal am Tag gehen die beiden spazieren. Im Sommer auch gerne stundenlang der Sitter entlang.

Tayler arbeitet als Operateurin im St.Galler Kinok, auch dorthin darf sie Nima mitnehmen: «Zum Glück habe ich so nette Chefs!» Weiter ist sie in einem kleineren Pensum als Spielgruppenleiterin tätig, in dieser Zeit bleibt Nima daheim.

