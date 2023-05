FELDSCHIESSEN Immer noch das grösste Schützenfest der Welt: Am Sonntag wird am Eidgenössischen Feldschiessen auch in der Region St.Gallen wieder geschossen Rund 2000 Personen nehmen am Wochenende im Einzugsgebiet des Regionalschützenverbandes St.Gallen am Feldschiessen teil. Geschossen wird zwischen Gossau, Waldkirch und dem Bodensee mit Gewehr und Pistole auf insgesamt neun Ständen.

Im Breitfeld wurde mit Rücksicht auf das CSIO bereits geschossen. Bild: Benjamin Manser

Das Eidgenössische Feldschiessen bleibt mit weit über 100’000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern das grösste Schützenfest der Welt. Es kann auf eine über 130-jährige Tradition zurückblicken. Im Einzugsgebiet des Regionalschützenverbandes (RSV) St.Gallen nehmen Jahr für Jahr rund 2000 Personen am Feldschiessen teil. Jetzt ist es wieder so weit. Geschossen wird zwischen Gossau, Waldkirch und dem Bodensee mit Gewehr und Pistole auf insgesamt neun Ständen.

Staffelung wegen CSIO und Schwingfest

Das Feldschiessen findet schweizweit am kommenden Sonntag statt. Auf sieben von neun Schiessständen in der Region St.Gallen ist dies auch der Fall. Ausnahmen von der Regel gibt’s im Breitfeld bei St.Gallen und im Erlenholz bei Wittenbach. Im Breitfeld wurde mit Rücksicht auf den CSIO das Feldschiessen bereits durchgeführt. Es sei hier also bereits wieder Geschichte, sagt Christian Zwicker, der Verantwortliche für den Grossanlass beim RSV St.Gallen.

Die zweite Ausnahme bei der Durchführung des diesjährigen Feldschiessens in der Region St.Gallen ist Wittenbach. Hier wird eine Woche später geschossen. Dies wegen einer Terminkollision: Das kantonale Schwingfest findet nämlich am Feldschiessen-Wochenende statt. Und die Wittenbacher Schützinnen und Schützen sind dabei «in globo» als Helferinnen und Helfer eingespannt. Was allen Gewehrschützen in der Region, die aus irgendeinem Grund das offizielle Wochenende verpassen, zu einer zusätzlichen Chance verhilft, sich doch noch am Feldschiessen zu beteiligen.

Mit Gewehr auf 300 oder mit Pistole auf 25 und 50 Meter

Das Eidgenössische Feldschiessen wird mit Armeewaffen absolviert, also mit dem Sturmgewehr, dem Karabiner oder dem Langgewehr auf 300 sowie mit der Pistole je nach Modell auf 25 oder 50 Meter. Das Gewehrprogramm besteht aus drei mal sechs, also insgesamt 18 Schüssen, auf die Feldscheibe B4. Mit der Pistole werden ebenfalls 18 Schüsse abgegeben, je nach Distanz verschieden aufgeteilt und auf Zielscheiben mit Zehner- oder Fünferwertung. Die Teilnahme am Schiessen ist gratis. Zum Mitmachen berechtigt sind alle Schweizer Bürgerinnen und Bürger ab zehn Jahren.

Geschossen wird am kommenden Wochenende zwischen Gossau und Bodensee auf sieben Schiessständen, nämlich auf der Ochsenweid und im Schaugenbädli (St.Gallen), in Bernhardzell, in Muolen, in Mörschwil und in der Witen (bei Goldach). Am 9., 10. und 11. Juni kann das Feldschiessen auch noch in Wittenbach absolviert werden. Die detaillierten Schiesszeiten sind auf der Website des Regionalschützenverbandes (www.rsv-stgallen.ch, Stichwort «Schiessanlässe») ersichtlich. (vre)