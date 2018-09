FDP der Stadt St.Gallen will neue Wohnformen fördern Mit gesellschaftlichen Veränderungen wandeln sich auch Wohnbedürfnisse. Die FDP-Fraktion im St.Galler Stadtparlament will wissen, wie die Stadt neue Wohnformen zu fördern gedenkt. Luca Ghiselli

Experimente mit modernen Wohnformen sind in der Stadt St.Gallen noch eine Seltenheit. Ansätze dafür gibt es aber - beispielsweise in der smarten Wohnsiedlung Sturzenegg in Winkeln. (Bild: Ralph Ribi - 31. August 2018)

Wie attraktiv eine Stadt ist, misst sich nicht zuletzt an deren Wohnungsangebot. Aber nicht nur Preis und Grösse sind entscheidend: Gerade in einer sich wandelnden Gesellschaft ändern sich auch die Wohnbedürfnisse rasant. Ein Trend hin zu mehr Single-Haushalten, Seniorenwohnungen und Wohnraum für Studentinnen und Studenten ist in Schweizer Städten allgemein zu beobachten.

Nebeneinander wohnen, miteinander leben

Eine mögliche Lösung, um genau für diese Zielgruppen das passende Wohnangebot bereitzustellen, sind sogenannte Cluster- und Satellitenwohnungen. Damit gemeint sind kleine, selbständige Wohn-Teileinheiten, welche sich zu einer grossen Wohnung zusammenfügen. Grundausstattungen wie Koch-, Ess- oder Aussenbereiche werden gemeinsam genutzt. Zusätzlich stehen Zimmer für den ­gemeinsamen Aufenthalt zur Verfügung.

Die FDP-Fraktion im Stadtparlament hat am Dienstag zum städtischen Wohnungsangebot und zur Förderung von neuen Wohnformen eine Interpellation eingereicht. Im Vorstoss wird festgehalten:

«Der Bau von Mehrgenerationenhäusern sowie Cluster- und Satellitenwohnungen ist in St.Gallen im Gegensatz zu Zürich noch sehr wenig verbreitet.»

Zwar besitze die Stadt St.Gallen im Vergleich zu anderen Schweizer Städten nur wenige Wohnliegenschaften. Trotzdem könne sie in dieser Frage eine Vorreiterfunktion einnehmen. Deshalb wollen die Freisinnigen vom Stadtrat wissen, ob die Stadt Kenntnis über Angebot und Nachfrage von Cluster- und Satellitenwohnungen hat. Ausserdem fragt die FDP-Fraktion, ob die Stadt bei ihrer Wohnbaustrategie solche neuen Wohnformen berücksichtige.

Kann die Stadt Dritte unterstützen?

Die Freisinnigen interessieren sich in ihrem Vorstoss überdies auch für Möglichkeiten, die der Stadtrat sieht, um Mehrgenerationenhäuser, Cluster- und Satellitenwohnungen umzusetzen. Gerade in Bezug auf den Mangel an Wohnliegenschaften, die sich im Eigentum der Stadt befinden, will die FDP-Fraktion schliesslich vom Stadtrat wissen, welchen Handlungsspielraum er abseits der stadteigenen Liegenschaften habe. Und zwar in Fällen, bei denen die Stadt weder als Erstellerin noch als Betreiberin der Liegenschaft fungiere.