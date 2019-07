FCSG-Fans müssen tiefer in die Tasche greifen: Der Bierpreis im Kybunpark steigt auf 6 Franken Am Samstag startet der FC St.Gallen gegen den FC Luzern in die neue Saison. Es wird einiges neu für die Fans – unter anderem der Bierpreis. Daniel Wirth

Wer sich in der neuen Saison im Kybunpark mit Bier eindeckt, muss mehr dafür berappen. (Bild: Urs Bucher)

Die Vorfreude bei den Fans des Fussball-Clubs St.Gallen ist gross: Am Samstag beginnt die neue Saison mit einem Heimspiel gegen den FC Luzern. Anpfiff im Kybunpark ist um 19 Uhr.

Ivo Forster, Geschäftsführer FCSG Event AG. (Bild: pd)

Was ändert sich für die Zuschauer in der Meisterschaft 2019/2020? Neu kostet ein Becher Bier (vier Deziliter) sechs Franken; das sind 50 Rappen mehr als in der vergangenen Saison. Ivo Forster, Geschäftsführer der FC-St.Gallen-Event AG, begründet die Erhöhung um fast zehn Prozent mit dem schweizweit gestiegenen Bierpreis. Er sagt:

«Wir sehen uns gezwungen, als einer der letzten Klubs eine Preisanpassung vornehmen zu müssen.»

Er hat mit seiner Aussage recht: Im Stadion Letzigrund in Zürich und im St.-Jakob-Park in Basel kosteten vier Deziliter Bier schon in der vergangenen Saison sechs Franken. Der FC St.Gallen zieht beim Bierpreis nun also nach. Ein Kommentar im FCSG-Forum: «Bald wird man seinen eigenen Flachmann mit Fusel mitbringen müssen.»