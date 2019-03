Auto-Show St.Gallen: «Das Auto ist

ein emotionales Produkt» Trotz Onlinehandel und neuer Mobilitätsformen: Die Auto-Show in der Stadt St.Gallen zieht jedes Jahr mehrere tausend Besucherinnen und Besucher an. Der Autokauf bleibt ein emotionales Erlebnis. Marion Loher

Am kommenden Wochenende gibt es bei den städtischen Garagisten wieder viel Neues zu sehen. (Bild: Benjamin Manser)

Zwölf städtische Garagisten öffnen am kommenden Wochenende für die Auto-Show ihre Türen. Wie in den vergangenen Jahren dürften auch dieses Mal wieder mehrere tausend Autofreunde in den Garagen zwischen Ost und West unterwegs sein, um sich über die Neuheiten der Branche zu informieren. Die Auto-Show scheint auch in Zeiten von digitalen Märkten nichts an ihrer Faszination eingebüsst zu haben.

Tobias Zollikofer ist einer der Inhaber der Auto Zollikofer AG im Osten von St.Gallen und Präsident der als Verein organisierten Auto-Show. Wie erklärt er sich dieses Phänomen? «Das Auto ist und bleibt ein emotionales Produkt», sagt er. Man könne sich zwar im Internet oder in Prospekten informieren. Das Design und die Dimension eines Autos zeigten sich aber erst, wenn man daneben stehe. «Ob man sich wohl fühlt in einem Auto oder nicht, spürt man erst, wenn man sich hinter das Steuer setzt und das Gaspedal drückt.»

Der Autokauf sei ausserdem für viele Menschen eine der grösseren Investitionen im Leben. «Da spielt beim Kauf auch das Vertrauen in die Garage eine grosse Rolle», sagt Zollikofer, «und das Internet kann dieses Vertrauen kaum schaffen.»

Elektro-Autos sind noch kein Boom

Die diesjährige Auto-Show steht im Zeichen der Zukunft. Der aktuelle Mobilitätstrend geht laut Zollikofer in Richtung Diversifikation. «Früher hatten wir vor allem Verbrennungsmotoren als Antrieb. Heute bieten viele Hersteller ein breiteres Angebot. Das geht vom Elektro-Motor über Hybrid-Antriebe bis hin zum Wasserstoff-Auto.» Trotzdem seien diese alternativen Mobilitätsformen weiterhin in der Minderheit. Das Interesse der Kundinnen und Kunden sei vorhanden, «sie informieren sich oder wollen Probe fahren». Überrannt werden die Garagisten allerdings noch nicht mit Anfragen.

«Mit einem Elektro-Auto kann eben noch nicht jedes Mobilitätsbedürfnis abgedeckt werden», sagt Zollikofer. Er ist denn auch der Meinung, dass sich der Mensch zuerst über die eigenen Mobilitätsbedürfnisse klar werden muss. «Ich habe einige Kunden, die sagen, sie würden erst dann ein Elektro-Auto kaufen, wenn es 1000 Kilometer weit fährt.» Das ist aus Sicht des Fachmanns aber nicht der Sinn eines solchen Autos. «Ökologisch interessant wird ein Elektro-Auto erst dann, wenn es einen genau so weit fährt, wie ,man es im täglichen Gebrauch benötigt.»

Toter-Winkel-Assistent im Kleinwagen

Ein weiterer Trend, den der Inhaber der Auto Zollikofer AG beobachtet, sind die Assistenzsysteme. Sie helfen den Autofahrern beim Einparkieren und Rückwärtsfahren. Sie passen die Geschwindigkeit automatisch dem vorderen Auto an und bieten einen Aussenblick rund ums Auto. Diese Assistenten gibt es mittlerweile bei allen Marken in jeder Preisklasse. «Vor ein paar Jahren waren vor allem Autos im oberen Preissegment mit solchen Assistenzsystemen ausgestattet», sagt Zollikofer. «Heute findet sich sogar im Kleinwagen ein Toter-Winkel-Assistent.»

Hinweis: Auto-Show, Öffnungszeiten: Freitag, 22. März, nachmittags, Samstag, 23. März, 9 bis 17 Uhr, Sonntag, 24. März, 10 bis 17 Uhr.

