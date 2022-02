Fasnachtsehre Vor die Konfettikanone mussten diesmal zwei Schwestern: Olma-Direktorin und Pfarrerin sind jetzt Ehren-Födlebürgerinnen Überraschung fürs zahlreich aufmarschierte Publikum beim Föbü-Verschuss zu Füssen des Vadian-Denkmals. Am Samstagabend stand ein Duo vor der Konfettikanone: Die Schwestern Christine und Kathrin Bolt sind die neuen Ehren-Födlebürgerinnen der St.Galler Fasnacht. Die eine ist Olma-Direktorin, die andere Pfarrerin.

Die beiden neuen Ehren-Födlebürgerinnen: Kathrin und Christine Bolt Bild: Tobias Garcia

Es ist das dritte Mal überhaupt in der 49-jährigen Geschichte der St.Galler Ehren-Födlebürger (Föbü), dass Geschwister zur hohen Fasnachtsehre kommen. Am 24. Februar 1979 waren die legendären Tanzlehrerinnen Wanda und Herta Bentele, am 2. Februar 2008 die Künstlerzwillinge Frank und Patrik Riklin mit einer Riesenladung Konfetti in den Föbü-Himmel geschossen worden. Ihn ihren Spuren wandelten diesen Samstag Christine und Kathrin Bolt.

Die beiden neuen Föbinen unmittelbar nach dem Verschuss. Bild: Tobias Garcia

Olma-Direktorin in einer äusserst schwierigen Zeiten für den Messeplatz

Christine Bolt ist seit 1. Juni 2020 Olma-Direktorin. Coronabedingt trat die 46-Jährige das Amt in einem für den St.Galler Messeplatz sehr schwierigen Zeitpunkt an. Gleichzeitig realisieren die Olma-Messen derzeit eine neue Messehalle, die teilweise bei St.Fiden über die Stadtautobahn zu stehen kommt. Die erste Olma von Bolt im vergangenen Herbst war eine Light-Version. Die Frühlings- und Freizeitmesse (Offa) im April soll jetzt aber wieder im üblichen Rahmen stattfinden können.

Mit dem Titel einer Ehren-Födlebürgerin der St.Galler Fasnacht geehrt: Olma-Direktorin Christine Bolt. Bild: Ralph Ribi (4.10.2021)

Vor ihrem Wechsel zur Olma hatte Bolt bei der Mediengruppe «CH Media» die Verantwortung für Lesermarkt und Marketing von 26 Tageszeitungen. In ihrer Karriere arbeitete sie unter anderem auch als Direktorin von Toggenburg-Tourismus. Neben Abschlüssen als Marketingplanerin und Verkaufsleiterin hat sie einen ZHAW-Masterabschluss in Supervision und Coaching in Organisationen.

Wenn die Pfarrerin die Kirchenkanzel zersägt

Kathrin Bolt studierte in Zürich Theologie. Nach dem Vikariat in Brunnadern begann die 41-Jährige 2009 als Radiopfarrerin bei FM1 und übernahm gleichzeitig ihre erste Pfarrstelle in der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Straubenzell. Sie spielt leidenschaftlich gerne Theater, hat eine kabarettistische Ader und schreibt die Stücke selbst – insbesondere zu Care- und Genderthemen.

Mit dem Titel einer Ehren-Födlebürgerin der St.Galler Fasnacht geehrt: Pfarrerin Kathrin Bolt. Bild: Ralph Ribi (10.1.2022)

Derzeit ist Bolt immer noch Pfarrerin im Westen der Stadt St.Gallen. Als erste Frau überhaupt ist sie jetzt aber als Nachfolgerin von Hansruedi Felix als Pfarrerin für die evangelisch-reformierte Stadtkirche St.Laurenzen vorschlagen. Die Wahl findet am 24. April statt, sollte aber eigentlich eine Formsache sein.

In der Kirchgemeinde Straubenzell ist Kathrin Bolt immer wieder als umtriebige Pfarrerin aufgefallen. Dies zuletzt bei einem selbst auferlegten, kontrovers diskutierten Predigtverbot, aber auch bei einer Aktion, bei der eine Kirchenkanzel zersägt und in einen Tisch für den Dialog umgebaut wurde.