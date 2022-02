Fasnachtsehre Schwestern Christine und Kathrin Bolt im Konfettihagel: Die Olma-Direktorin und die Pfarrerin sind jetzt Ehren-Födlebürgerinnen Überraschung fürs zahlreich aufmarschierte Publikum beim Föbü-Verschuss zu Füssen des Vadian-Denkmals. Am Samstagabend stand ein Duo vor der Konfettikanone: Die Schwestern Christine und Kathrin Bolt sind die neuen Ehren-Födlebürgerinnen der St.Galler Fasnacht. Die eine ist Olma-Direktorin, die andere Pfarrerin.

Die beiden neuen Ehren-Födlebürgerinnen (Föbinen) der St.Galler Fasnacht: die Schwestern Kathrin (im gelben Kostüm) und Christine Bolt. Bild: Tobias Garcia

Es ist das dritte Mal überhaupt in der 49-jährigen Geschichte der St.Galler Ehren-Födlebürger (Föbü), dass miteinander zwei Geschwister zu hohen Fasnachtsehren kommen. Am 24. Februar 1979 waren die legendären Tanzlehrerinnen Wanda und Herta Bentele, am 2. Februar 2008 die Künstlerzwillinge Frank und Patrik Riklin mit einer Riesenladung Konfetti in den Föbü-Himmel geschossen worden. Ihn ihren Spuren wandelten diesen Samstag Olma-Direktorin Christine Bolt und Pfarrerin Kathrin Bolt.

Nach zwei Jahren Pandemie wieder einmal unbeschwert zusammenstehen

Zum «himmeltraurigen Jubelanlass» begrüsste Hanspeter Trütsch am Samstagabend das wie üblich zahlreich vor dem Vadian-Denkmal aufmarschierte Publikum. Zuerst wurde der 41. Föbü und ehemalige Fernsehmann allerdings ernst. Natürlich hätten sich auch die Ehren-Födlebürger gefragt, ob es richtig sei, angesichts des zwei Flugstunden entfernt tobenden Krieges, ein Fasnachtsritual durchzuführen und dabei den Alltag für ein paar Minuten zu vergessen.

Föbüs und Föbinen seien zum Schluss gekommen, dass man das dürfe. Dabei gehe es ihnen weniger ums eigene Ritual des Föbü-Verschusses, hielt Trütsch fest. Wichtiger sei für sie, dass man so nach zwei Jahren Pandemie wieder einmal mitten in der Stadt zusammenstehen, das Verbindende spüren und ein paar unbeschwerte Minuten miteinander verbringen dürfe. Diese ernsten Worte von Trütsch wurden vom Publikum mit anhaltendem Applaus bedacht.

Wohnsitz in Tschirky-City, Kirchenkanzel zersägt

Zum Föbü-Brauch gehört, dass erst am Richtplatz zu Füssen von Stadtvater Vadian enthüllt wird, wer jeweils zu Fasnachtsehren kommt. Diesmal wurde die Gilde der Föbüs und Föbinen zur Überraschung der meisten auf dem Platz gleich um zwei Frauen erweitert. Die diesmal bäuerlich angehauchten Begleiterinnen und Begleiter führten Christine Bolt verkleidet als Säulein und Kathrin Bolt verkleidet als Hühnchen auf die Bühne.

Jetzt gilt's ernst: Auf die beiden neuen Föbinen kommt ein wahrer Konfettisturm zu. Bild: Tobias Garcia

Dann wurde den beiden ihr - nicht ganz ernst gemeintes - Sündenregister vorgelesen. Da sie Schwestern sind, stammen sie natürlich beide aus dem Toggenburg. «Strafverschärfend» angemerkt wurde, dass Olma-Direktorin Christine Wohnsitz in Tschirky-City, also Gaiserwald, und nicht in St.Gallen hat. Pfarrerin Kathrin wiederum wurde ihr Predigtverbot und das Zersägen einer Kirchenkanzel zur Last gelegt.

Drei letzte Wünsche

Vor dem Verschuss per «Konfettischleuder» (Kanone sei heutzutage politisch einfach nicht mehr korrekt, begründete Moderator Trütsch die spontane Umbenennung) standen den beiden Föbinen in spe die traditionellen drei letzten Wünsche zu.

Kathrin und Christine Bolt im Konfettihagel. Tobias Garcia

Christine Bolt, ganz die ehemalige Toggenburger Tourismusdirektorin, wünschte sich zuerst ein gemeinsames Ticket aller St.Galler Bergbahnen. Sie wünschte sich weiter, dass sich Politikerinnen und Politiker im Alltag so nahe kommen würden wie jeweils in den Olma-Degustationshallen 4/5. Und - vom Publikum am meisten beklatscht - wünschte sie sich 2024 an der Eröffnung der neuen Olma-Messehalle 1 als musikalischen Höhepunkt die Toten Hosen.

Heil überstanden: Die beiden neuen Föbinen unmittelbar nach dem Verschuss. Bild: Tobias Garcia

Schwester Kathrin Bolt erhoffte sich erstens, dass in Zukunft jede zweite Strasse in der Stadt St.Gallen nach einer Frau benannt werden solle. Zweitens wünschte sie sich ein ständiges Impfzentrum in einer Olma-Halle, in der jeder und jedem Nächstenliebe gespritzt werde. Und drittens hätte sie gerne eine Langstrecken-Friedenstaube, die nach Moskau fliegt und «dem Gockel im Kreml auf den Kopf sch...».

Olma-Direktorin in einer äusserst schwierigen Zeiten für den Messeplatz

Mit dem Titel Ehren-Födlebürgerin der St.Galler Fasnacht geehrt: Olma-Direktorin Christine Bolt. Bild: Ralph Ribi (4.10.2021)

Christine Bolt ist seit 1. Juni 2020 Olma-Direktorin. Coronabedingt trat die 46-Jährige das Amt in einem für den St.Galler Messeplatz sehr schwierigen Zeitpunkt an. Gleichzeitig realisieren die Olma-Messen derzeit die neue Messehalle 1, die bei St.Fiden teilweise über die Stadtautobahn zu stehen kommt. Die erste Olma von Bolt im vergangenen Herbst war eine Light-Version. Die Frühlings- und Freizeitmesse (Offa) im April soll jetzt aber wieder im üblichen Rahmen stattfinden können.

Vor ihrem Wechsel zur Olma hatte Bolt bei der Mediengruppe «CH Media» die Verantwortung für Lesermarkt und Marketing von 26 Tageszeitungen. In ihrer Karriere arbeitete sie unter anderem auch als Direktorin von Toggenburg-Tourismus. Neben Abschlüssen als Marketingplanerin und Verkaufsleiterin hat sie einen ZHAW-Masterabschluss in Supervision und Coaching in Organisationen.

Wenn die Pfarrerin die Kirchenkanzel zersägt

Mit dem Titel Ehren-Födlebürgerin der St.Galler Fasnacht geehrt: Pfarrerin Kathrin Bolt. Bild: Ralph Ribi (10.1.2022)

Kathrin Bolt studierte in Zürich Theologie. Nach dem Vikariat in Brunnadern begann die 41-Jährige 2009 als Radiopfarrerin bei FM1 und übernahm gleichzeitig ihre erste Pfarrstelle in der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Straubenzell. Sie spielt leidenschaftlich gerne Theater, hat eine kabarettistische Ader und schreibt die Stücke selbst – insbesondere zu Care- und Genderthemen.

Derzeit ist Bolt immer noch Pfarrerin im Westen der Stadt St.Gallen. Als erste Frau überhaupt ist sie jetzt aber als Nachfolgerin von Hansruedi Felix als Pfarrerin für die evangelisch-reformierte Stadtkirche St.Laurenzen vorschlagen. Die Wahl findet am 24. April statt, sollte aber eigentlich eine Formsache sein.

In der Kirchgemeinde Straubenzell ist Kathrin Bolt immer wieder als umtriebige Pfarrerin aufgefallen. Dies zuletzt bei einem selbst auferlegten, kontrovers diskutierten Predigtverbot, aber auch bei einer Aktion, bei der eine Kirchenkanzel zersägt und in einen Tisch für den Dialog umgebaut wurde.