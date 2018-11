St.Galler Fasnächtler begrüssen die fünfte Jahreszeit Am Sonntag um 11 Uhr 11 eröffneten Fasnachtsfreunde in St.Gallen und in der Region die Fasnacht. Bis zum Schmutzigen Donnerstag müssen sie sich aber noch etwas gedulden: Er fällt 2019 auf den 28. Februar. Seraina Hess

Fasnachtsauftakt vor dem Waaghaus in St.Gallen bei Wetter, das eher an einen Frühlingstag erinnert. (Bild: Urs Bucher)

Am 11. November um 11 Uhr 11 hat die Fasnacht begonnen. Das feierten Guggen, Schnitzelbänkler, Ehren-Födlebürger und die Fasnachtsgesellschaft mit zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern gestern Sonntag vor dem Waaghaus. Mit Musik, Kostümen und der Enthüllung des neuen Fasnachtsplakates. Auch in der Region wurde ordentlich gefeiert. Bis zu den eigentlichen Festivitäten dauert es aber noch eine ganze Weile. Der Brauch der Fasnachtseröffnung am «Elften Elften» hat seinen Ursprung im 19. Jahrhundert. Damals gab es neben der Fastenzeit vor Ostern eine zweite, ebenfalls 40 Tage lang. Diese hat jeweils am Martinstag am 11. November begonnen und dauerte bis Maria Lichtmess. Der Schmutzige Donnerstag, an dem die katholische Fasnacht beginnt, fällt 2019 auf den 28. Februar, der Aschermittwoch auf den 6. März. (seh)