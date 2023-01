Fasnacht Wer erhält den diesjährigen Drachenpreis? Gossauer Drachentöter laden erneut zum Fasnachtsfest Am 15. Februar findet das achte Gossauer Drachenfest statt. Der Anlass im «Freihof» lockt jeweils zahlreiche Fasnachtsbegeisterte an.

«Die Drey Richter» am letztjährigen Gossauer Drachenfest. Donato Caspari

Es hat seit acht Jahren Tradition und ist ein fester Bestandteil der Gossauer Fasnachtszeit: das Drachenfest. Auch in diesem Jahr laden die Gossauer Drachentöter wieder in den «Freihof» ein. Am 15. Februar werden erneut zahlreiche bunt verkleidete Fasnachtsbegeisterte die närrische Zeit gemeinsam feiern.

Wie üblich präsentiert die Redaktion des Gossauer Drachentöters am Drachenfest zudem die druckfrische Ausgabe des «Drachentöters», wie die Veranstalter schreiben. Die Fasnachtszeitung zieht jeweils aktuelle Ereignisse sowie Gossauerinnen und Gossauer durch den Kakao. Wie gewohnt werden am Gossauer Drachenfest zudem mehrere Schnitzelbänkler aus der Region auftreten. Und auch die Gossauer Gassächlöpfer sorgen gemäss Mitteilung für fasnächtliche Stimmung.

Die Gossauer Gassächlöpfer eröffneten 2022 das Drachenfest. Donato Caspari

Drachenpreis wird zum sechsten Mal verliehen

Im Rahmen des Drachenfestes verleiht die «Drachentöter»-Redaktion zudem zum sechsten Mal den Gossauer Drachenpreis. Der von der Raiffeisenbank Gossau-Andwil-Niederwil gestiftete Wanderpreis wird an Personen verliehen, die sich «selbstlos, humorvoll und abseits von Politik, Wirtschaft und Sport» für die Stadt Gossau und seine Bewohnerinnen und Bewohner verdient gemacht haben.

Die Auszeichnung erhalten haben bisher «Mister Sport» Norbert Thaler (2022), Frauennetz-Gründerin Brigitte Hollenstein-Gemperle (2021), «Freihof»-Wirt Sepp Brunschwiler (2020), Flig-Urgestein Alfred Zahner (2019) sowie die Schnitzelbänkler Adrian und Cornel Fürer alias Zwei Räppler (2018). Wer den sechsten Drachenpreis in den Händen halten darf, bleibt bis zum 15. Februar ein Geheimnis.

Norbert Thaler erhielt den fünften Gossauer Drachenpreis. Donato Caspari

Fasnächtlerinnen und Fasnächtler können sich unter 071 385 34 34 oder info@freihof.swiss einen Platz am Gossauer Drachenfest reservieren. Die Platzzahl ist beschränkt. (pd/woo)