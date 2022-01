Fasnacht Nach der Absage im Jahr 2021 findet in diesem Februar wieder das traditionelle Drachenfest in Gossau statt Die Gossauer Drachentöter laden am 23. Februar wieder zu ihrem Drachenfest ein. Nachdem der Anlass 2021 coronabedingt nicht stattfinden konnte, sollen sich in diesem Jahr nun wieder zahlreiche Fasnachtsbegeisterte und wortgewandte Schnitzelbänkler im «Freihof» treffen – dank 2G-plus.

Das Gossauer Drachenfest fand 2020 zum letzten Mal statt. Einer von vielen Höhepunkten sind jeweils die Schnitzelbänkler. Hier im Bild sind Die Drey Richter zu sehen. Das Gossauer Trio ist auch in diesem Jahr wieder dabei. Urs Bucher (19. Februar 2020)

In Gossau steht der diesjährige Februar ganz im Zeichen des Drachens. Denn am 23. Februar laden die Gossauer Drachentöter zum beliebten Drachenfest in den «Freihof» ein. Dies, nachdem die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler 2021 coronabedingt auf den Anlass verzichten mussten. Nun sollen in rund einem Monat wieder zahlreiche bunt verkleidete Fasnachtsbegeisterte, laute Guggenmusiker und wortgewandte Schnitzelbänkler aus der Region die närrische Zeit gemeinsam feiern können.

Man rechne mit fünf bis sechs Schnitzelbanken am 23. Februar, sagt Herbert Bosshart von den Gossauer Drachentötern auf Anfrage. Mit Sicherheit dabei seien die beiden Gossauer Gruppen Zwei Räppler und Die Drey Richter. Für fasnächtliche Stimmung sorgen zudem wie schon 2020 die Gossauer Gassächlöpfer . Ebenfalls mit dabei ist DJ Beat, der gemäss Mitteilung zwischen den einzelnen Präsentationen auftritt.

Die Gassächlöpfer machten schon am Drachenfest 2020 Lärm. Urs Bucher (19. Februar 2020)

Wer erhält den fünften Drachenpreis?

Am Drachenfest präsentiert das Redaktionsteam auch jeweils die neuste Ausgabe des «Drachentöters» – «die erste und einzige Fasnachtszeitung in der Gossauer Umgebung», wie die Redaktion jeweils gerne schreibt. Das Fasnachtsmagazin zieht jeweils aktuelle Ereignisse sowie Gossauerinnen und Gossauer durch den Kakao.

Am 23. Februar geht es wieder verkleidet in den «Freihof». Urs Bucher (19. Februar 2020)

Ein weiterer Höhepunkt ist zudem die Verleihung des Drachenpreises. Der von der Raiffeisenbank Gossau-Andwil-Niederwil gestiftete Wanderpreis wird an Personen verliehen, die sich im Vorjahr «selbstlos, humorvoll und abseits von Politik, Wirtschaft und Sport» für die Stadt Gossau und seine Bewohnerinnen und Bewohner verdient gemacht haben.

Die Auszeichnung erhalten haben bisher Frauennetz-Gründerin Brigitte Hollenstein-Gemperle (2021), «Freihof»-Wirt Sepp Brunschwiler (2020), Flig-Urgestein Alfred Zahner (2019) sowie die Schnitzelbänggler Adrian und Cornel Fürer alias Zwei Räppler (2018). Wer den fünften Drachenpreis in den Händen halten darf, bleibt bis zum 23. Februar ein Geheimnis.

Der Wanderpreis wurde vom Gossauer Motorsägenkünstler Mario Campigotto aus Hartholz gesägt und zeigt das Abbild eines grossen Drachens. PD

2G-plus statt 2G

Das Gossauer Drachenfest beginnt um 19 Uhr und wird unter 2G-plus-Bedingungen durchgeführt. Mitte Januar war in einer Medienmitteilung noch die Rede von 2G. Dann hätten die Schnitzelbänkler aber mit Maske auftreten müssen, erklärt Bosshart die Anpassung.

Wer am Anlass teilnehmen will, kann sich unter 071 385 34 34 oder info@freihof.suisse einen Platz reservieren. Die Platzzahl ist beschränkt. Man werde aufgrund von Covid-19 wohl nicht wie in den vergangenen Jahren für 150 Personen Platz haben, sagt Bosshart. Obwohl mit 2G-plus alle anderen Einschränkungen wegfallen, werde man etwas weniger eng bestuhlen als üblich. Es seien bereits einige Reservationen eingegangen, sagt Bosshart. «Viele Leute warten aber noch ab.»