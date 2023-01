Fasnacht In Engelburg sind die Guggen los: Am Abend vor der 18. Guggenacht findet eine Warm-up-Party statt Die Engelburger Guggenmusik Chapf-Chräpfler führt die 18. Guggenacht durch. Insgesamt acht Guggen lassen es am 21. Januar in Engelburg krachen. Sowohl am Freitag als auch am Samstag treten DJs auf.

An der diesjährigen Guggenacht werden 500 bis 600 Besucherinnen und Besucher erwartet. Bild: PD

Die Guggen geben wieder den Ton an. Am Samstag, 21. Januar, findet die 18. Ausgabe der Engelburger Guggenacht auf der Schulanlage Engelburg an der St.Gallerstrasse 22 statt. Organisiert wird die Veranstaltung von der Guggenmusik Chapf-Chläpfler. Am Freitag, 20. Januar, gibt es zudem ein Warm-up im kleineren Rahmen.

Nachdem die Guggenacht im vergangenen Jahr bei der Türöffnung um 19 Uhr ausverkauft war, ist bei den Chapf-Chläpflern auch dieses Jahr viel Begeisterung vorhanden. «Wir hoffen, dass der Ansturm auch dieses Jahr wieder so gross ist», sagt Ruth Inauen, OK-Präsidentin der Engelburger Guggenmusik. Nachdem das Fest 2021 der Pandemie wegen ausgefallen war, sei die Lust nach Guggenmusik im vergangenen Jahr besonders hoch gewesen. Damals fand die Guggenacht noch mit der 2G-plus-Regelung statt – nun wieder das erste Mal ohne Massnahmen.

Auch Basler Guggenmusik nimmt teil

Am Freitag steigt als Warm-up eine «Bravo Hits»-Party. DJ Madis spielt Lieder aus den 80er-, 90er- und 2000er-Jahren. An diesem Abend ist nur ein Teil der Halle geöffnet. Einlass ist ab 19 Uhr, um 1 Uhr nachts werden die Türen geschlossen. Eine Altersbegrenzung oder Eintrittskosten gibt es nicht. Am Samstag findet dann die 18. Engelburger Guggenacht statt. Der Eintritt ist ab 18 Jahren und kostet 15 Franken. Türöffnung ist ebenfalls um 19 Uhr. Tickets sind auf Eventfrog erhältlich.

Um 20 Uhr starten die Guggenmusik-Auftritte. Insgesamt treten acht Guggen mit je 30 bis 35 Musikerinnen und Musikern auf. Nebst den Engelburger Chapf-Chläpflern sind auch befreundete Guggen aus St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden sowie Gastguggen aus dem Bündnerland und aus dem Kanton Baselland dabei. «Der Auftritt der Guggenmusik Akkord-Wamser Brislach aus Basel ist aussergewöhnlich», sagt Inauen. Der Verein sei von selbst auf die Guggenacht aufmerksam geworden und habe um eine Teilnahme gebeten. Nach den Guggen betritt DJ All Killer No Filler die Bühne. Die Guggenacht dauert bis 3 Uhr morgens.

Ruth Inauen, OK-Präsidentin Engelburger Guggenacht. Bild: PD

Das Festgelände befindet sich auf der Schulanlage Engelburg. Es gibt eine Bühne, eine kostenlose Garderobe, eine Raucherzone, eine Kafistube sowie zwei Bars. Bei der Getränkeauswahl sei für jede und jeden etwas dabei, sagt die OK-Präsidentin. Es werden 500 bis 600 Besucherinnen und Besucher erwartet. Das Fest wurde seit September vom achtköpfigen OK-Team, dessen Mitglieder alles Chapf-Chläpfler sind, vorbereitet. «Mittlerweile sind wir ein eingespieltes Team», sagt Inauen.