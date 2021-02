Fasnacht «Ich freue mich wahnsinnig»: Der Gossauer Drachenpreis 2021 geht an Frauennetz-Gründerin Brigitte Hollenstein-Gemperle Die Gossauer Fasnacht findet zwar nicht statt, der Drachenpreis wurde aber trotzdem verliehen. Erhalten hat ihn Frauennetz-Gründerin Brigitte Hollenstein-Gemperle für ihren «enormen Einsatz für die Interessen der Gossauer Frauen».

Im kleinen Kreis: Übergeben wurde der Drachenpreis von Roger Wichser (r.), dem Vorsitzenden der Bankleitung der Raiffeisenbank Gossau-Andwil-Niederwil. Die Laudatio hielt Annelies Egli (l.), eine Mitkämpferin von Brigitte Hollenstein aus frühen Frauennetz-Tagen. Bild: PD

Wäre 2021 ein normales Jahr, würden sich die fasnachtsbegeisterten Gossauerinnen und Gossauer am Mittwoch im «Freihof» treffen. Sie würden den Versen der Schnitzelbänkler und den Liedern der Guggenmusik lauschen. Und sie würden klatschen bei der Verleihung des diesjährigen Drachenpreises. Es würde sicher viel gelacht und auch ein bisschen gelästert. Doch 2021 ist kein normales Jahr, denn wegen Corona kann das Fest nicht stattfinden.

Doch die Gossauer Fasnacht ist deswegen nicht abgesagt, jedenfalls nicht ganz. Sie könne coronabedingt «nur in unseren Herzen» stattfinden, heisst es in einer Mitteilung der Drachentöter Gossau. «Doch die Gossauer Drachen trotzen dem Virus.» Das bedeutet: Auch dieses Jahr gibt es wieder eine Ausgabe des Fasnachtsmagazins Drachentöter. Es wird am Mittwoch in alle Gossauer Haushalte verteilt und liegt zudem in öffentlichen Gebäuden sowie Banken, Bäckereien und Metzgereien auf.

Das politische Aufwachen der Gossauer Frauen

Der Drachenpreis. Bild: PD

Und auch dieses Jahr wird der Drachenpreis verliehen (siehe Kasten). «Natürlich hat sich die Drachenbande auch auf die Suche nach einem oder einer würdigen Trägerin des Drachenpreises 2021 gemacht», heisst es in der Mitteilung weiter. Fündig geworden ist sie im weitverzweigten Frauennetz.

Vergangene Woche hat sich eine kleine Gruppe coronakonform im «Freihof» getroffen und die Auszeichnung übergeben. Erhalten hat sie Brigitte Hollenstein-Gemperle. Sie ist Eltern- und Erwachsenenbildnerin, Eventmanagerin, Coachin sowie Gründerin des Frauennetzes Gossau und Leiterin des Projekts Frauenspur Gossau.

Der Drachenpreis Wer sich irgendwann in den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Sport, Wirtschaft oder Politik über das Mass und den Durchschnitt hinaus für die Stadt Gossau verdient gemacht hat, wird gegen Ende seines irdischen Daseins mit dem Gossauer Preis ausgezeichnet. «Wer es jedoch im Jahresverlauf oder sogar über Jahre hinweg durch besonderen Humor, Träfheit, exemplarische Tölpelhaftigkeit oder einfach nur durch selbstlosen Einsatz fürs Gemeinwohl ins Gossauer Halb-Rampenlicht geschafft hat, hat bisher vergebens auf öffentliche Anerkennung gehofft», schreibt die Drachentöter-Redaktion. Das hat sich 2018 geändert, als der Gossauer Drachenpreis erstmals verliehen wurde. Der Wanderpreis wurde vom Gossauer Motorsägenkünstler Mario Campigotto aus Hartholz gesägt und zeigt das Abbild eines grossen Drachens. Brigitte Hollenstein ist die erste weibliche Preisträgerin. Zuvor wurden schon die Schnitzelbänggler Adrian und Cornel Fürer alias Zwei Räppler (2018), Flig-Urgestein Alfred Zahner (2019) und «Freihof»-Beizer Sepp Brunschwiler (2020) damit ausgezeichnet. (pd/mbu)

Mit der Auszeichnung würdige man vor allem Brigitte Hollensteins «enormen Einsatz für die Interessen der Gossauer Frauen», schreiben die Drachentöter. Vor 20 Jahren habe sie mit der Gründung des Vereins Frauennetz Gossau das Signal für das politische Aufwachen der Gossauer Frauen gegeben. Und sie habe bis heute nicht locker gelassen, wenn es darum gehe, die Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von Frau und Mann im Alltag zu fordern und zu leben.

Die Gossauer Frauen hatten keine Lobby

«Ich freue mich wahnsinnig über die Auszeichnung», sagt Brigitte Hollenstein auf Anfrage. Sie habe absolut nicht damit gerechnet.

«Ich war baff, als ich davon erfahren habe.»

Wenn das Drachenfest stattgefunden hätte, wäre sie wohl dabei gewesen – und zwar auch dann, wenn sie keinen Preis erhalten hätte. «Ich war bisher lückenlos an jedem Drachenfest», sagt Hollenstein. Sie komme aus einer fasnachtsbegeisterten Familie, vor allem ihre Mutter habe sich während der fünften Jahreszeit immer engagiert, das Haus mit Masken und Papierschlangen dekoriert und legendäre Fasnachtsfeste veranstaltet.

Das Frauennetz hat Hollenstein 2001 zusammen mit anderen Frauen gegründet, also im Jahr nach den ersten Stadtparlamentswahlen in Gossau. «Den Frauen fehlte damals die Vernetzung, die Lobby», sagt sie. Das habe man vor den Wahlen gesehen – und das sollte das Frauennetz ändern. Als Präsidentin des Vereins trat sie Ende 2016 zurück, doch dieser lebt weiter. «Es ist etwas entstanden, das Bestand hat – und das ist für mich die grösste Auszeichnung», betont Hollenstein.

Die Geschichte der Gossauer Frauen erzählt

In letzter Zeit hat sie sich einem anderen Projekt gewidmet: der Frauenspur Gossau. Die lokale Geschichte sei zwar gut dokumentiert, sagt Hollenstein. Frauen kämen darin jedoch kaum vor. Diese Lücke soll mit dem Projekt gefüllt werden. «Wir machen sichtbar, was Frauen geleistet haben.» 35 Spurensucherinnen haben während zweier Jahre nach Frauengeschichten aus dem 20. Jahrhundert gesucht. Die Sammlung umfasst aktuell über 700 digitalisierte Nachrufe, 200 Zeitungsartikel und 60 Lebensberichte.

Auf den Spuren der Gossauer Frauen: Marlene Noser, Brigitte Hollenstein und Anita Egger (v.l.) mit ihren gesammelten Schätzen. Bild: Michel Canonica

Das Echo auf das Projekt sei überwältigend gewesen, erzählt Hollenstein – und zwar weit über Gossau hinaus. Die Gossauer Heldinnen haben es sogar in die nationalen Medien geschafft. In der letzten «Sonntagszeitung» erschien beim Schwerpunkt zu 50 Jahre Frauenstimmrecht ein kurzer Text darüber. «Und wir sind noch nicht fertig», sagt Hollenstein. Es gebe noch mehr Gossauer Frauen, über die man Geschichten erzählen könne.

Den Drachenpreis sehe sie als Anerkennung für ihr jahrelanges Engagement. «Den Preis widme ich allen Frauen, die bei den vielen Projekten ihre Fähigkeiten und Ressourcen zum Gelingen zur Verfügung gestellt haben», sagt Hollenstein.