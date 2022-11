Fasnacht Die Rorschacher und Goldacher Guggen läuten die fünfte Jahreszeit ein: Das steht auf dem Programm Rorschach und Goldach starten mit dem «Einguggä» und der «Iichüblete» in die närrische Zeit. Dazu gehören Konzerte, Essen und ein Knall.

Die Rorschacher «Röräheizär» spielen am Freitag auf dem Rorschacher Marktplatz - hier an einer Veranstaltung in Wildhaus im Februar 2020. Bild: PD

Auf dem Rorschacher Marktplatz und dem Goldacher Rathausplatz wird es laut. Am Freitag beginnt die fünfte Jahreszeit. Die Rorschacher Guggenmusik «Röräheizär» zelebriert das mit dem traditionellen «Einguggä». Am Samstag folgt dann die «Iihchüblete» der «Dorfchübler» aus Goldach.

Am 11. November ab 10 Uhr beginnt der Festbetrieb auf dem Rorschacher Marktplatz. Vor Ort gibt es ein Kinderschminken, einen Barwagen und ein Festzelt. Für Hungrige und Durstige werden selbstgemachtes Risotto, Würste, ein Kuchenbuffet sowie Kaffee, Glühwein und kalte Getränke bereitgestellt.

Mit dem traditionellen Böllerschuss um 11.11 Uhr wird die Fasnacht offiziell eröffnet. Auf den Startschuss folgt ein Monsterkonzert. Neben den «Röräheizär» spielen vier weitere Guggen: die «Moschtchübler», «Schmatz die Gurken», die «Räbä-Forzer» und die «Tüüfner Südwörscht». Nach den Monsterkonzerten treten die fünf Guggen einzeln auf. Das Musikprogramm läuft bis am Abend. Insgesamt sind rund 120 Guggerinnen und Gugger beteiligt.

Simon Mayr, Präsident der Guggemusig «Röräheizär». Bild: PD

Simon Mayr, Präsident der «Röräheizär» freut sich auf das Einläuten: «Der Marktplatz ist beim ‹Einguggä› immer gut besucht.» Vor zwei Jahren fand der Anlass wegen der Pandemie nicht statt. Umso erfolgreicher war das Einläuten im Jahr 2021. Mayr sagt:

«Im vergangenen Jahr hatten wir ein Rekordjahr. Die Leute hatten offensichtlich Bedarf.»

Da schönes Wetter herrscht, erwarte er viel Publikum. Die Saison fängt für die «Röräheizär» Mitte Januar nach mehrwöchigen Proben so richtig an. «Unser Highlight ist die grosse Fasnacht im deutschen Schwäbisch Gmünd. Wir wollten in den vergangenen zwei Jahren teilnehmen, doch sie fiel beide Male aus», sagt der Vereinspräsident.

Auf das «Einguggä» folgt die «Iichüblete»

Auf dem Rathausplatz in Goldach feiern am Samstag drei Guggen den Beginn der Fasnachtszeit. Die «Dorfchübler Goldach» spielen gemeinsam mit den «Moschtoniker» aus Wittenbach. Unterstützt werden sie durch die «Arbor Felix Hüüler» aus Arbon. Die drei Guggen an der «Iichüblete» zählen insgesamt etwa 50 Musikantinnen und Musikanten.

Am Samstag 11.11 Uhr startet der Fasnachtsmarsch mit dem Monsterkonzert auf dem Rathausplatz, gefolgt von den Einzelkonzerten der einzelnen Guggen. Das Musikprogramm läuft bis 13 Uhr. Auf dem Rathausplatz wird eine Festwirtschaft betrieben. Es gibt Kürbissuppe, Wienerli sowie kalte und warme Getränke.

So war die Kooperationsformation «Moschtchübler» am Tübacher Kinderumzug im vergangenen Februrar unterwegs. Bild: PD

Am Bodensee kämpfen die Guggen seit einigen Jahren mit einem Vereinssterben. Aus diesem Grund haben sich die «Dorfchübler Goldach» im vergangenen Jahr auf Anfrage mit den «Moschtonikern»zur Kooperationsformation «Moschtchübler» zusammengetan. Zurzeit suchen sie neue Mitglieder - die «Dorfchübler » suchen vor allem nach Posaunistinnen und Posaunisten.

Während der Fasnachtssaison nehmen die «Moschtchübler» unter anderem am Infernoball in Rorschacherberg und am St.Galler Umzug teil. Am Schmutzigen Donnerstag ziehen sie um die Schulhäuser und Pflegeheime. Die «Auschüblete» findet am 21. Februar statt - wieder auf dem Rathausplatz.