Fashion Nachhaltige Mode auf über 800 Quadratmetern: Mode Weber vergrössert die Butikk in St.Gallen Vor viereinhalb Jahren startete das Familienunternehmen Mode Weber das neue Butikk-Konzept: nachhaltige Mode mit skandinavischem Flair. An der Vadianstrasse wird nun die Verkaufsfläche verdoppelt. Denn, so die Betreiber Vera und Lukas Weber, man glaube an den Standort St.Gallen.

Nachhaltige Mode: Lukas und Vera Weber in der Butikk in St.Gallen, die nun vergrössert wird. Bild: Arthur Gamsa

Es riecht nach frischer Farbe. Der Fussboden im Treppenhaus ist abgeklebt, ein Handwerker schleift an einem Wandregal und pinselt mit grüner Farbe nach. Zwischen Kleiderständern im ersten Stock gestaltet eine Malerin ein Wandbild. Ein Mitarbeiter befestigt eine Handtasche an einer Schaufensterpuppe, ein zweiter packt Waren aus, eine dritte glättet Kleider mit dem Dampfbügeleisen. Es gibt noch viel zu tun. Vera Weber lacht und sagt, ja, so sei das immer, bis zuletzt Chaos, aber zur Eröffnung füge sich alles.

Vera Weber, mit ihrem Bruder Lukas die vierte Generation des Familienunternehmens Mode Weber, ist überzeugt, dass das Projekt gelingen wird. Mode Weber hat das Geschäftshaus an der Vadianstrasse 11 gekauft, wo zuvor Globus Wohnen ansässig war. Hier hat die Butikk, nachdem sie im August 2022 aus dem Bankpalast am Multertor ausziehen musste, um Platz für das Warenhaus Globus zu machen, im Erdgeschoss eine neue Heimat gefunden.

Das Gebäude an der Vadianstrasse 11 gehört nun dem Familienunternehmen Mode Weber. Bild: Arthur Gamsa

Und hier, an der Vadianstrasse 11, wird nun die Verkaufsfläche der Butikk verdoppelt. Ab Donnerstag wird auf zwei Etagen, auf insgesamt 840 Quadratmetern, nachhaltige Mode verkauft. Mit dieser Grösse sei ihr Laden schweizweit einzigartig.

Was mit dem zweiten Obergeschoss passiert, da gebe es viele Ideen. Nachhaltige Sportmode, Accessoires, Second-Hand-Verkauf, Kita, Yoga-Studio – noch stehe nicht fest, was realisiert werde. Man sei offen für Partnerschaften mit Ostschweizerinnen und Ostschweizern, die etwas kreieren wollen. Im dritten Obergeschoss und unterm Dach sollen später Wohnungen entstehen.

Butikk ist norwegisch für Laden

Mit ihrem Butikk-Konzept beschritten Webers 2019 zum 100-Jahr-Jubiläum einen neuen Weg: Ein Laden, in welchem ausschliesslich nachhaltige Mode verkauft wird. Bislang nur für Frauen. Nachhaltige Herrenmode wird im Stammhaus verkauft, die Nachfrage sei deutlich geringer, sagt Lukas Weber.

Butikk ist norwegisch für Laden, Geschäft. Lukas Weber verbrachte einige Zeit in Skandinavien und brachte von dort sein Flair für skandinavische Ästhetik, Mode und das Lebensgefühl mit. In Webers Butikk soll man sich wohlfühlen, sich begegnen können und natürlich nachhaltige Mode entdecken.

Mode spiel hier die Hauptrolle: Blick in den neugestalteten zweiten Stock der Butikk. Bild: Arthur Gamsa

Treibende Kraft hinter der Butikk sei ihre Mutter Inge Weber, sagen Lukas und Vera Weber. Die Geschwister werden eines Tages das Familienunternehmen führen, der Übergang sei fliessend, sie seien froh, dass ihre Eltern sie unterstützen.

Nachhaltige Mode, das scheint ein Widerspruch in sich. Mode ist schnelllebig, ständig verändern sich Trends, wie kann das nachhaltig sein? Indem man Wert auf Qualität lege, sagen die Geschwister Weber. Ihre Butikk sei das Gegenkonzept zu Fast Fashion. Ihre Mode sei langlebig.

Und ja, die St.Gallerinnen und St.Galler hätten zwar den Ruf, ländlich und konservativ zu sein - aber sie seien modebewusst. Vielleicht nicht so ausgeprägt wie in den Metropolen Mailand oder Paris. Aber in der Butikk und im Stammhaus helfe man gerne, den eigenen Stil aufzupeppen, sagt Vera Weber.