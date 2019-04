Kommentar Farbe ist nicht gleich Farbe Verschönert oder verschandelt dieses Graffiti die Stadt? Diese Frage steht im Kern des Rechtsstreits um das Graffiti an der Offenen Kirche. Niemand hätte gedacht, dass es drei Jahre lang dort prangen würde. Weder die Betreiber, die das Sujet ursprünglich jedes Jahr wechseln wollten. Auch nicht die Behörden, die dem Gesicht an der Fassade nur eine befristete Bewilligung erteilten. Roger Berhalter

St. Gallen - Roger Berhalter Redaktion Tagblatt

Die Tage der Offenen Kirche dürften wegen des Uni-Campus an diesem Standort ohnehin gezählt sein. Doch der Kanton möchte das Wandbild schon vorher wieder entfernen. So kommt es zur aktuellen Situation, die an Schilda erinnert: Nur Schildbürger streichen ein Gebäude neu, bevor sie es abreissen.

Ob Verschönerung oder Verschandelung: Das Graffiti gibt zu reden und bringt Farbe in die Stadt. Genau das ist auch das Ziel der Initiative «Zukunft Innenstadt», die der Stadtrat vorantreibt. Es wirkt paradox. Einerseits verbietet man am Unteren Graben Farbe an der Wand, anderseits versucht man ein paar Meter weiter die Innenstadt wieder bunter zu machen.