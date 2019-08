Familiensache Feuerwehr Freiwillige tragen die Feuerwehr. Unsere Redaktor Raphael Rohner leistet in dritter Generation Dienst. Raphael Rohner

Es gibt Momente, da will ich eigentlich woanders sein. Mit der Freundin im Restaurant, mit Freunden in der Badi oder einfach zu Hause im Bett. Doch der Pager hat mich und ein Dutzend Kollegen aus dem Alltag gerissen und hinein in die Brandschutzkleider. Mütter sind vom Mittagstisch aufgesprungen, Mechaniker haben ihre Werkzeuge fallen gelassen, Nachtschichtarbeiter sind aus dem Bett geschnellt. Die Verwandlung geht rasch: Höchstens eine Minute um sich umzuziehen und einzusteigen. Dann ist man Feuerwehr- statt Berufs- oder Privatmann. Mit Blaulicht und Sirene geht es raus, immer mit dem Schlimmsten rechnend.

Seit acht Jahren bin ich freiwilliger Feuerwehrmann und leiste meinen Dienst, wie rund 10000 andere in der Ostschweiz. Es musste so kommen: Meine kleinen Bubenaugen wurden schon damals glänzig, als ich meinen Vater im feuerroten Lastwagen habe fahren sehen. Es war schon immer mein Traum, auch so zu werden. Wenn sie nachts aufstehen, am Geburtstag der Tante fehlen oder in der Kirche wie auf Kommando gemeinsam davon hasten, um Leben zu retten. Sie konnten mit Blaulicht fahren und Helme tragen – so etwas prägt einen als Kind. Kein Wunder, stammen die meisten Aspiranten aus Feuerwehrfamilien.

Einsätze unter dem Kommando des Vaters

Schon mein Grossvater war bei der Feuerwehr und inspirierte wohl auch meinen Vater dazu, Feuer zu löschen. Sein alter Helm hing damals im Stübli an der Wand. Während mein Grossvater nicht mehr viel von seiner Zeit bei der Feuerwehr Herisau erzählte, erlebte ich meinen Vater noch als Offizier bei der Feuerwehr Gossau. Ich wurde als 21-Jähriger ab und zu bei ihm eingeteilt oder wir fuhren gemeinsam Einsätze. Ein spezielles Gefühl, von seinem Vater Befehle entgegen zu nehmen. Er sass meist vorne im Tanklöschfahrzeug, im Feuerwehrsprech schlicht TLF. Neben ihm am Steuer der Vater meines Kollegen, der neben mir sass. Alle nervös und konzentriert.

Die Feuerwehr ist ein Querschnitt der Gesellschaft. In der Mannschaftskabine sitzen Bankangestellte, Landwirt, Köchin, Student und Stromerin gemeinsam und es wird über dies und das geredet. Auch ausserhalb der Feuerwehr kennt man sich. Über die Dorfgrenzen hinaus entsteht ein Netz aus Bekannten und Freunden. Beim Wandern trifft man sich: «Ah, du bist der aus Appenzell mit dem Unimog-TLF», hiess es auch schon.

Während meiner acht Jahre im Feuerwehrdienst habe ich viele schöne, aber auch schlimme Momente erlebt, sei es bei Grossbränden, Verkehrsunfällen oder anderen Einsätzen. Am belastendsten sind Ereignisse, bei denen jemand ums Leben kommt. Man begegnet dem Tod unmittelbar. Die Feuerwehrkleider sind wie eine Rüstung. Die Jacke, der Helm und die steifen Stiefel lassen einiges abprallen. Gegen anderes kann man sich nicht schützen. Dann helfen nur die Kameraden. Man sitzt zusammen und redet darüber.

150 Jahre Feuerwehr Der Schweizerische Feuerwehrverband feiert dieses Wochenende sein 150-Jahr-Jubiläum. Dazu finden auch in der Region St.Gallen überall Nächte und Tage der offenen Tore statt. (jw)



Weiterbildung statt Feierabendbier

Feuerwehrler werden oft als Trunkenbolde abgestempelt. Dabei geht es um viel mehr als nur um das Feierabendbier: Der Umgang mit der Technik erfordert einen klaren Geist. Vielerorts organisieren sich Mitglieder der Feuerwehren zum Sport, gehen ins Fitness oder nehmen an Wettkämpfen teil. Die Arbeit ist streng und man lernt ständig dazu – als erstes, sich selbst zu schützen. Auch die Feuerwehr ist stetigem Wandel unterworfen. Man löscht zwar noch immer mit Wasser, aber neue Bauweisen und -materialien bringen neue Herausforderungen.

Als Feuerwehrmann oder -frau muss man raus aus der Komfortzone. Seine eigenen Grenzen erfahren, Freizeit opfern und ab und zu aus der Badi, von der Kirche oder einem Geburtstag davon hetzen. Einmal musste ich bei einem Brand über eine Leiter in ein Fenster zu einer Person klettern und sie beruhigen. Oder in eine brennende Fabrikhalle kriechen um ein Feuer zu bekämpfen, während hinten in der Halle Gasflaschen explodierten. Erst im Nachhinein wurde mir klar, wie gross die Gefahr gewesen ist. Beim Feuerlöschen zählt am Ende nur der Verstand und die Ausbildung. Und die Kameradin oder der Kamerad, mit dem man durchs Feuer geht.