Familie Temporärer Spielplatz in der Innenstadt von St.Gallen: In einigen Monaten ist es so weit In der St.Galler Innenstadt wird diesen Sommer ein temporärer Spielplatz aufgestellt. Dieser sei als zusätzliche Attraktion gedacht, sagt Standortförderer Samuel Zuberbühler.

Kein Spielplatz, aber beliebter Spielort: das Auto auf dem Roten Platz. Bild: Benjamin Manser

Samuel Zuberbühler, Standortförderer der Stadt St.Gallen, hat selbst drei kleine Kinder. Deshalb weiss er auch aus eigener Erfahrung, dass es in der Innenstadt keinen Spielplatz gibt. Die am nächsten gelegenen Plätze sind im Leonhardspärkli und im Stadtpark. Diesen Sommer soll sich das aber kurzzeitig ändern, denn in der Innenstadt ist ein temporärer Spielplatz geplant.

Noch ist vieles unklar: Wo der Spielplatz aufgestellt wird, ob an einem Ort oder an mehreren Stellen und in welchem Zeitraum – all das wird derzeit abgeklärt. Wahrscheinlich werde es vor den Sommerferien losgehen, sagt Zuberbühler. Ziel sei es, Familien ein zusätzliches Angebot im Stadtzentrum zu bieten.

Angedacht ist: Spielplatz im Container

Der temporäre Spielplatz soll die Innenstadt attraktiver für Familien machen. «Viele unternehmen Ausflüge in die Innenstadt, gehen Einkaufen oder Kaffee trinken», sagt Zuberbühler. «Ein Spielplatz ist dabei eine Gelegenheit für eine Pause.» Hier soll der temporäre Spielplatz Abhilfe schaffen, wenn auch nur während einer befristeten Zeit.

Angedacht sei ein zum Spielplatz ausgebauter Container. Es gibt zum Beispiel Container, die je nach Platz und Bedarf ergänzt werden, etwa mit Kriechtunnels, Leseecken oder Balancierparcours.

Derzeit läuft noch die Aktion «Sankt Selbstgemacht»

Hinter dem Projekt steht nicht in erster Linie die Stadt, sondern das City Management Board. Im Gremium sitzen neben Zuberbühler Vertreter von St.Gallen-Bodensee Tourismus, Gewerbe, Pro City St.Gallen sowie vom städtischen Gastroverband und vom regionalen Hotellerieverband. Das Gremium will Angebote schaffen, die die Innenstadt attraktiver machen, sie also beleben.

Auf das Gremium geht die «Sankt»-Initiative zur Stärkung der Innenstadt zurück, die 2020 lanciert wurde. Ein Jahr später folgte das St.Galler Haus – ein Erfolg. Über zehntausend Menschen besuchten das Geschäft, das während der Adventszeit geöffnet war. Noch bis 28. Februar läuft die Aktion «Sankt Selbstgemacht». Dabei bieten St.Galler Unternehmen Kurse an, bei denen zum Beispiel Taschen genäht werden.

Unklar ist noch, ob das City Management Board den Spielplatz-Container mietet oder kauft. Mögliche Nutzungen gebe es aber laut Zuberbühler: etwa als Ersatz, wenn ein Spielplatz saniert wird, oder um die Nachfrage an einem Ort zu testen, wo es noch keinen gibt.